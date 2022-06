Frankreich erhält kein russisches Erdgas per Pipeline mehr

Bulgarien, Polen, Finnland, die Niederlande und nun auch die "Grande Nation": Russland drosselt seine Gaslieferungen an die EU immer weiter. Seit Mittwoch muss auch Frankreich ganz ohne russische Gasimporte über Pipelines auskommen. Das teilte der französische Netzbetreiber GRTgaz mit.

Probleme an Gasfluss zwischen Deutschland und Frankreich

Als Grund gab der Energieversorger "Unterbrechung des Gasflusses zwischen Frankreich und Deutschland" an. Mittlerweile wurde auch gemeldet, dass der Zufluss von russischem Erdgas am Übergabepunkt Waidhaus in der nördlichen Oberpfalz am Freitag noch einmal deutlich eingebrochen sei. An der dortigen Verdichterstation ist rund ein Drittel weniger Gas aus Russland angekommen als noch am Donnerstag. Schon in den Tagen zuvor war die Gasmenge, die Waidhaus passiert, deutlich zurückgegangen. Das zeigen Daten der Transparenzplattform des Verbands Europäischer Fernleitungsnetzbetreiber für Gas.

Die Verdichterstation Waidhaus versorgt als Eingangstor für russisches Erdgas Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz und via Belgien die britischen Inseln. Das russische Erdgas benötigt für die rund 6.000 Kilometer nach Waidhaus etwa zehn Tage. Frankreich bekommt 17 Prozent seiner Gaslieferungen aus Russland, das meiste Gas kommt normalerweise über Pipelines, der Rest als Flüssigerdgas. Wie GRTgaz mit Blick auf den kommenden Winter weiter erklärte, sind die Speicher zu 56 Prozent gefüllt. Normal zu dieser Zeit sind rund 50 Prozent.

Italien registriert Rückgang von rund 50 Prozent

Auch in Italien bekommt man die Reduzierung der Gaslieferungen durch den russischen Energiekonzern Gazprom zu spüren. Nach Angaben des teilstaatlichen Gasversorgers Eni sagte Gazprom am Freitag 50 Prozent der bestellten Liefermenge zu. Eigentlich habe Italien an diesem Tag 63 Millionen Kubikmeter Gas aus Russland bestellt. Schon in den vorigen Tagen waren die Gaslieferungen gedrosselt worden: am Mittwoch um 15 Prozent und am Donnerstag um 35 Prozent der bestellten Mengen.

Das russische Unternehmen Gazprom hatte in den vergangenen Tagen seine Lieferungen in eine Reihe von EU-Staaten gedrosselt. So verringerte der Konzern die Lieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland um 60 Prozent, auch die Mengen nach Österreich, Tschechien und der Slowakei wurden gedrosselt. Die Ausfuhren nach Bulgarien, Polen, Finnland und die Niederlande wurden bereits vollständig gestoppt.