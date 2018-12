Frankreich: 125.000 Demonstranten, 89.000 Polizisten

In ganz Frankreich gingen gestern nach Angaben französischer Behörden rund 125.000 Menschen auf die Straße, um gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron zu protestieren. Dabei gab es zahlreiche Verletzte.

Paris war Hauptort der Proteste

Die meiste Gewalt gab es in der Hauptstadt Paris. Dort zündeten Demonstranten Barrikaden und Autos an, schlugen Fensterscheiben ein und lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Polizei setzte Tränengas, Wasserwerfer und Blendgranaten ein. Nach Angaben des Innenministeriums gab es fast 1.400 Festnahmen. An die tausend Menschen wurden demnach in Gewahrsam genommen. Am Abend beruhigte sich die Lage.

Landesweit beteiligten sich nach Angaben von Innenminister Christophe Castaner bis zum Abend rund 125.000 Menschen an den Protesten, davon 10.000 in Paris.

Macron schweigt bisher dazu

Mit Spannung wartet das Land auf eine Reaktion von Präsident Emmanuel Macron. Der 40-Jährige hielt sich bisher mit Äußerungen zu den Demonstrationen auffällig zurück. Premierminister Édouard Philippe rief das Land am Samstagabend zu Dialogbereitschaft auf – und kündigte Antworten Macrons an. Auch in Belgien kam es zu Ausschreitungen mit mehreren Hundert Festnahmen.

Polizei mit Riesenaufgebot

Das Aufgebot an Polizisten und anderen Ordnungskräften war in Frankreich im Vergleich zur Vorwoche deutlich aufgestockt worden: auf 8000 Männer und Frauen allein in der Hauptstadt. Die Regierung bot 89.000 Polizisten und andere Ordnungskräfte auf, um Paris und andere Städte im Land zu schützen.

Protest gegen die Politik von Macron

Aus Widerstand gegen die Energiesteuer kam es in Paris am vierten Wochenende in Folge zu den heftigsten Unruhen seit Jahrzehnten. Die Gruppe der "Gelbwesten" plünderte Geschäfte in Nobelvierteln rund um die Champs-Élysées und zündete Autos an. Graffiti lautete: "Macron=Ludwig 16". Hunderte Menschen wurden bei den Protesten in den vergangenen Wochen verletzt und vier getötet.

Der französische Präsident gab nach. Am Mittwoch sagte er die geplante Steuererhöhung ab, sein Image des unerschütterlichen Anführers ist seitdem schwer angeschlagen.

Macron konnte die Demonstranten mit seinen Zugeständnissen nicht besänftigen. Sie wollen mehr. Angesichts stagnierender Löhne und einer Frustration über die französischen Steuern, die zu den höchsten in Europa gehören, fordern die "Gelbwesten" nun den Sturz der Regierung.