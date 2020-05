Verliebter Amerikaner tarnt sich bei Einreise als Müllmann

Ein 20-jähriger US-Amerikaner hat einen ungewöhnlichen Plan gewählt, um seine in Deutschland lebende Freundin wieder zu sehen: Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, verkleidete sich der Passagier nach seiner Landung am Frankfurter Flughafen als Reinigungskraft.

Mitarbeiterin am Frankfurt Flughafen entdeckte die Verkleidung

Laut dem Bericht zog sich der junge Mann direkt nach seiner Landung aus Washington eine gelbe Warnweste an. Mit zwei Müllsäcken in der Hand versuchte er anschließend Luftsicherheitsmitarbeiter davon zu überzeugen, hinter der Kontrollstelle Mülleimer leeren zu müssen.

Genau das führte aber zur Enttarnung der Maskerade: Einer aufmerksamen Mitarbeiterin fiel auf, dass der vermeintliche Müllmann kein Deutsch sprach. Außerdem trug er keinen Sicherheitsausweis bei sich, weswegen sie unmittelbar eine Streife der Bundespolizei informierte.

Motiv: Sehnsucht nach Freundin

Auf der Wache gestand der Mann, dass er aus Sehnsucht nach seiner in Deutschland lebenden Freundin gehandelt habe. Aufgrund der geltenden Reisebeschränkungen wegen der Coronapandemie habe er keine andere Möglichkeit zu einer legalen Einreise gesehen. Die Polizei schickte den Verliebten bereits am Montag zurück nach Amerika.

Laut Bundespolizei hatte der Verliebte einen entscheidenden Schritt in seinem Plan übersehen. Selbst wenn er sein Ziel, die Mülltonnen, erreicht hätte, wäre er immer noch im Transitbereich des Flughafens gewesen. Und damit noch eine grenzpolizeiliche Einreisekontrolle von seiner Liebsten entfernt.