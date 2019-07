Frankfurt: Hunderte trauern um toten Jungen

Die Vertreter der katholischen und der evangelischen Kirche sowie Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann gedachten am Dienstagabend nicht nur des getöteten Jungen und seiner Familie. Sie warnten auch davor, die "unfassbare" und "sinnlose" Tat für rassistische Hetze zu instrumentalisieren. Carsten Baumann, Leiter der ökumenisch geführten Bahnhofsmission, äußerte die Befürchtung, dass die Tat "in sozialen Netzwerken genutzt wird, um die Spaltung der Gesellschaft voranzutreiben".

OB: Nicht den Weg des Hasses gehen

Feldmann sagte, er hoffe, "dass der Hass nicht verfängt, den einige bereits im Netz geäußert haben". Zudem betonte der Oberbürgermeister: "Diese Tat, dieses Verbrechen widerspricht allem, wofür Frankfurt steht." Die Antwort auf die Tat könne "nicht sein, dass wir die Gebote unserer Religion verlassen und den Weg des Hasses gehen". Rund 400 Menschen haben mit der Andacht an den getöteten achtjährigen Jungen erinnert.

Mutmaßlicher Täter von der Schweizer Polizei gesucht

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei gehen nach der tödlichen Attacke auf den Achtjährigen im Frankfurter Hauptbahnhof weiter. Der mutmaßliche Täter lebte seit 2006 in der Schweiz - und wurde dort seit dem vergangenen Donnerstag von der Polizei gesucht. Der verheiratete Vater von drei Kindern habe seine Nachbarin mit einem Messer bedroht, eingesperrt und sei dann geflohen. Daraufhin sei er in der Schweiz zur Festnahme ausgeschrieben gewesen, sagte Bundespolizeipräsident Dieter Romann bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und BKA-Präsident Holger Münch. "Er war auch im Vorfeld mit entsprechenden Delikten bereits in der Schweiz auffällig." Wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte, war der mutmaßliche Täter in diesem Jahr in psychiatrischer Behandlung.

Ermittlungen wegen Mordes und zweifachem Mordversuchs

Gegen ihn wird nun wegen Mordes und zweifachen Mordversuchs ermittelt. Am Montag soll er in Frankfurt auch versucht haben, eine 78-Jährige ins Gleisbett zu stoßen. Die Frau habe sich aber retten können. Die Mutter des getöteten Jungen erlitt bei ihrem Sturz Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein derartiges Schicksal sei "enorm schwer zu verarbeiten", sagt Amelie Thobaben, Mitglied des Bundesvorstandes der Deutschen Psychotherapeuten-Vereinigung, der Deutschen Presse-Agentur. Die Ereignisse seien "ganz besonders unfassbar", weil sie von Menschenhand ausgelöst wurden und nicht etwa durch eine Naturkatastrophe oder einen Unfall.

Sicherheit an Bahnhöfen auf dem Prüfstand

Bundesinnenminister Seehofer sprach von einem "kaltblütigen Mord". Es werde jetzt ein Spitzengespräch, vermutlich auch mehrere, zwischen seinem Ressort, dem Bundesverkehrsministerium und der Deutschen Bahn AG zu der Frage geben, wie sich die Sicherheit an Bahnhöfen erhöhen lasse.

Kriminologe: Gewaltverbrechen dieser Art lassen sich nicht verhindern

Aus Sicht des Kriminologen Christian Pfeiffer lassen sich derartige Gewaltverbrechen aber nicht generell verhindern. "Solche Taten können an jeder U-Bahn-Station oder Straßenbahnhaltestelle und jeder Ampel begangen werden. Da hilft auch noch so viel Einsatz von Polizei nicht viel", sagte der frühere Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen der "Passauer Neuen Presse". "Wer eine solche Tat begehen will, den stoppt auch die Polizei nicht."

Pfeiffer wies darauf hin, dass die Zahl tödlicher Gewalttaten in Deutschland nicht steige. Das Gegenteil sei der Fall. Die vollendeten Tötungsdelikte hätten seit der Wiedervereinigung um 63 Prozent abgenommen.