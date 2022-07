Steinmeier: Bei Ahrtal-Wiederaufbau "einiges nicht gut gelaufen"

Anlässlich des ersten Jahrestags des Jahrhunderthochwassers in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben beide Länder am Donnerstag der Toten gedacht. Am Nachmittag fanden zentrale Gedenkveranstaltungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie in Euskirchen statt.

Neben Steinmeier auch Scholz und Wüst unter Gästen

"Das heutige Gedenken hat eine klare Botschaft: Die Menschen im Ahrtal sind nicht alleine und können auf eine große Verbundenheit aus dem ganzen Land zählen", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) laut Redetext bei der Gedenkveranstaltung im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Menschen im Ahrtal hätten trotz aller Widrigkeiten "Heimatliebe" gezeigt und sozialen Zusammenhalt gelebt. Inzwischen gebe es viele Lichtblicke im Tal.

Organisiert wurde das zentrale Gedenken in Bad Neuenahr-Ahrweiler von der Kreisverwaltung Ahrweiler und den vier am stärksten von der Flut betroffenen Kommunen. Rund 2.000 Angehörige, Betroffene und Helfer nahmen vor Ort Teil. Unter den Gästen war auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Zeitgleich wurde auch im nordrhein-westfälischen Euskirchen der Toten gedacht. An einem zentralen ökumenischen Gedenkgottesdienst in der Kirche Herz Jesu nahm neben Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil. Dieser zeigte bei der Gedenkveranstaltung am Donnerstag in Euskirchen Verständnis für die Ungeduld der Flutopfer mit Blick auf den Wiederaufbau. "Einiges ist nicht gut gelaufen", sagte Steinmeier. Er könne sich vorstellen, dass viele Menschen "das Gefühl haben, dass vieles zu lange dauert, zu langsam vorangeht".

Bürokratie lässt Wiederaufbau stocken

An die Menschen, die Verantwortung für den Wiederaufbau tragen, appellierte der Bundespräsident: "Lassen Sie nicht nach in Ihren Anstrengungen, damit den Menschen effektiv und unbürokratisch geholfen wird!" In vielen der von der Flut im vergangenen Sommer zerstörten Gebiete stockt der Wiederaufbau, weil die Betroffenen etwa auf Gutachten, Versicherungsleistungen, Wiederaufbauhilfen, Baumaterialien oder Fachkräfte warten.

Zugleich lobte Steinmeier den Fortschritt, der dennoch in den betroffenen Gebieten gelungen sei: "Ich bin beeindruckt, dass Sie trotz der Zerstörung, trotz Ihrer Verzweiflung nicht aufgegeben haben." Die Menschen hätten angepackt, sich gegenseitig geholfen, die schlimmsten Verwüstungen beseitigt und mit dem Wiederaufbau begonnen. Es sei sichtbar, was die Menschen trotz des unermesslichen Schmerzes und der Verzweiflung angesichts der vielen Verluste geleistet hätten, "und davor habe ich enormen Respekt".

Besserer Hochwasserschutz nicht genug

Ein verbesserter Hochwasserschutz und Vorsorge allein würden in Zukunft nicht ausreichen, erklärte Steinmeier. Denn extreme Wetterlagen würden als Folge des Klimawandels wahrscheinlich noch häufiger eintreten. "Wir müssen jede, aber auch wirklich jede Anstrengung unternehmen, um die Folgen des Klimawandels zu bekämpfen", erklärte der Bundespräsident. Es seien deutlich umfassendere Maßnahmen nötig, "um unseren Kindern und Enkeln einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen!"

Bei der Hochwasserkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 wurden mehr als 180 Menschen getötet, 800 weitere teils schwer verletzt und ganze Orte verwüstet. Vor allem im Ahrtal richtete die Flut massive Schäden an. In Nordrhein-Westfalen sind unter anderem die Orte Hagen, Erftstadt und Euskirchen besonders betroffen.