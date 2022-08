Plasberg hört bei "hart aber fair" auf

"Öffentliche Verkehrsmittel statt Autofahren", "Frieren im Winter", "Bangen um Jobs". Kein thematisch "heißes Eisen" hat Frank Plasberg im Laufe seiner 20-jährigen Moderation der Sendung "hart aber Fair" liegengelassen. Ende November gibt der Journalist, der vergangenen Mai 65 geworden ist, seine Rolle als Vermittler streitbarer Themen bei "hart aber fair" auf. Das gab der Westdeutsche Rundfunk in Köln bekannt. Nachfolger wird Louis Klamroth (32), der die Sendung erstmals im Januar kommenden Jahres moderiert.

Mit "Bambi" in der Kategorie "Moderation" geehrt

"Wenn man so lange mit einer Sendung gereist ist, will man auch, dass sie sich weiter entwickelt. Und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt", erklärte Plasberg sein Ausscheiden. Der Moderator erhielt für "hart aber fair" zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Deutschen Fernsehpreis, den Adolf-Grimme-Preis, den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis und den Bayerischen Fernsehpreis. 2008 bekam er einen Bambi in der Kategorie "Moderation".

Beitrag zur Glaubwürdigkeit des Programms

WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn sagte, es sei beim Start der Sendung vor über 20 Jahren alles andere als üblich gewesen, Fragen an die Politik aus der Alltagsperspektive der Bürgerinnen und Bürger zu stellen. Die Sendung und Plasberg selbst hätten zur Glaubwürdigkeit des Programms beigetragen. Mit Louis Klamroth werde "hart aber fair" in eine neue Zeit gehen, aber dem Grundsatz treu bleiben, dass in der Sendung Politik auf Wirklichkeit trifft und sich dabei erklären müsse.

15 Jahre lang "Aktuelle Stunde"

Vor "hart aber fair" hatte Plasberg von 1987 an mit Christine Westermann 15 Jahre lang durch die "Aktuelle Stunde" im WDR Fernsehen geführt, 1993 übernahm er zusätzlich die Redaktionsleitung der Sendung. Louis Klamroth kommt von n-tv, wo er die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" und 2021 die "ProSieben-Bundestagswahl-Show" moderierte. Mit seiner 2019 gegründeten Produktionsfirma K2H produzierte er außerdem mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".

(Artikel mit Hilfe von Agenturmaterial erstellt)