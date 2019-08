23.08.2019, 11:30 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

#fragBR24đź’ˇ Warum brechen viele Pflege-Azubis die Ausbildung ab?

Jeder dritte Azubi in Bayern bricht die Pflegeausbildung schon in der Probezeit ab. Auf der anderen Seite werden Pflegekräfte verzweifelt gesucht. Warum ist die Ausbildung so unattraktiv?