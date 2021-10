Vor dem G20-Gipfel: Ziele, Kritik und eine Besonderheit

Schwerpunkt der G20-Beratungen sollen neben dem Klimawandel die Folgen der Corona-Pandemie und die Erholung der Weltwirtschaft sein. Selten sei ein G20-Treffen so wertvoll wie heute, sagt Italiens Gipfelveteran Romano Prodi.

"G20 versammelt rund um einen Tisch die Mehrheit der Welt. Und wir kämpfen derzeit mit weltweiten Problemen. Umwelt und die Frage, wie wir aus der Covid-Krise herauskommen – gesundheitlich und wirtschaftlich. Da brauchen wir auch Indien, China und die anderen. Da reichen nicht die Industriestaaten der G7." Romano Prodi

Prodi muss es wissen. An fast einem Dutzend Gipfeltreffen war er beteiligt in seiner Zeit als Italiens Regierungschef und EU-Kommissionspräsident.

Viele Themen auf der Tagesordnung

Die jetzigen Schwerpunkte in Rom lauten Klima, Pandemiebekämpfung und globales Wirtschaften, das umweltverträglich sein soll. Nicht-Regierungsorganisationen sind skeptisch. Jörn Kaminski von der weltweit größten Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam sagt: Wenn die G20-Staaten jetzt nicht die richtigen Weichen stellen, werde es schwierig, den in der nächsten Woche beginnenden Weltklimagipfel zum Erfolg zu machen: "Die G20 haben eine große Verantwortung. Sie sind für fast 80 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich."

Zu den G20-Staaten gehören die wichtigsten 19 Industrie- und Schwellenländer plus die Europäische Union. Unter anderem sitzen in Roms avantgardistischem Kongresszentrum La Nuvola auch die Staats- und Regierungschefs aus Südafrika und Indien, Brasilien und Mexiko, Indonesien und Saudi-Arabien mit am Tisch.

Deutschland mit Doppelspitze

Deutschland sorgt in diesem Jahr für eine Besonderheit. Die Noch-Kanzlerin Angela Merkel und der Vielleicht-schon-bald-Kanzler Olaf Scholz treten gemeinsam auf. Zwar ist der Finanzminister traditionell bei den G20-Treffen dabei. Die Konstellation aber, dass sich eine scheidende Regierungschefin auf dem wichtigsten Gipfeltreffen der Welt Seite-an-Seite mit ihrem wahrscheinlichen Nachfolger präsentiert, hat es noch nicht gegeben. Eine "historische Sache" heißt es aus der deutschen Delegation – und eine Demonstration vor der Weltöffentlichkeit, wie reibungslos in Deutschland ein politischer Wechsel funktionieren könnte.

Sorge vor Ausschreitungen

Die italienischen Gastgeber hoffen nicht nur auf einen inhaltlichen Erfolg des Gipfels, sondern auch darauf, dass es rund um das Treffen friedlich bleibt. Italiens Innenministerin Luciana Lamorgese sagt: "Uns erwarten anstrengende Tage. Wir werden das Umfeld sehr genau beobachten und auch den Dialog suchen, was in verschiedenen Gelegenheiten effektiv war und zur Entspannung beigetragen hat."

Befürchtet worden war, dass eine Mischung aus Globalisierungsgegnern, radikalen Klimaaktivisten und gewaltbereiten Impfgegnern aus Italien Ausschreitungen am Rande des Gipfels provozieren könnte. Die Bilder des G20-Treffens in Hamburg vor vier Jahren gelten in Rom als abschreckendes Beispiel. Bislang aber gibt es keine Anzeichen für Randale. Für heute Nachmittag sind eine Sitzblockade von Umweltschützern im Zentrum sowie eine Demonstration der Fridays-for-Future-Bewegung angekündigt.

Viel Präsenz – wenig Livestream

Die meisten Staats- und Regierungschefs treffen im Laufe des Tages ein, unter anderem US-Präsident Joe Biden ist bereits in Rom. Am Rande des Gipfels wird es, wie üblich, auch viele bilaterale Gespräche geben. Merkel wird dabei konsequent zusammen mit Scholz auftreten. Geplant sind unter anderem Treffen mit Biden, dem französischen Staatschef Emmanuel Macron und Großbritanniens Premier Boris Johnson, aber auch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Nicht in Rom sein werden dagegen Russlands Präsident Wladimier Putin und Chinas Staatschef Xi. Nur per Videostream werden sie zu den Diskussionsrunden während des Gipfels zugeschaltet. Ihre Abwesenheit sei kein gutes Zeichen, meint Gipfelkenner Prodi.

"Theoretisch kann jeder denken, die Sherpas bereiten alles vor und auf dem Gipfel wird nur abgesegnet. Dem ist nicht so. Die Kompromisse werden häufig im persönlichen Gespräch auf dem Flur gefunden. Der persönliche Kontakt ist für ein gemeinsames Ergebnis am Ende extrem wichtig." Romano Prodi

Am späten Sonntagnachmittag will der aktuelle G20-Vorsitzende Mario Draghi die Ergebnisse präsentieren – des ersten Gipfels in Präsenz seit zwei Jahren.