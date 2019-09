27.09.2019, 05:31 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

"Dirndl-Koalition" in Österreich?

Am Sonntag wird in Österreich ein neues Parlament gewählt. Laut Umfragen bleiben Ex-Kanzler Sebastian Kurz und seine ÖVP die mit Abstand stärkste Kraft und werden die Regierung bilden - möglicherweise in einer "Dirndl-Koalition".