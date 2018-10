11.10.2018, 03:41 Uhr

FPÖ - auch zehn Jahre nach Haiders Tod auf seinem Kurs

Vor genau zehn Jahren ist Jörg Haider tödlich verunglückt. Haider hatte die rechte FPÖ in Österreich bis in die Regierung geführt. Die Partei - und auch viele Österreicher - erinnern in diesen Tagen an den umstrittenen Politiker.