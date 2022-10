Wegen Corona-Fällen: Arbeiter fliehen aus iPhone-Fabrik in China

Flucht vor der "Null-Covid"-Strategie

In den vergangenen Tagen hatte es bereits Berichte über äußerst schlechte Bedingungen in dem Foxconn-Werk gegeben, nachdem in Teilen der Stadt strenge Corona-Maßnahmen verhängt worden waren. Mitarbeiter durften demnach das Gelände nicht mehr verlassen, sollten aber dennoch weiterarbeiten. Zugleich klagten Arbeiter über Probleme bei der Lebensmittelversorgung, die Unzufriedenheit unter den Beschäftigten nahm offenbar stetig zu.

Offenbar wollten sie mit ihrer Flucht von dem Gelände, einer drohenden Isolierung entgehen, nachdem mit Corona infizierte Kolleginnen und Kollegen in Quarantäne genommen wurden. In China sind solch drastische Maßnahmen im Rahmen der dort praktizierten strikten "Null-Covid"-Strategie üblich.

Verantwortliche versuchen, die Lage zu beruhigen

Die Stadtregierung verschickte inzwischen eine Mitteilung, wonach das taiwanische Unternehmen Foxconn versprochen habe, die Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle Arbeiter zu verbessern, die bleiben wollten. Für andere sollten geordnete Transporte bereitgestellt werden.

Dies dürfte ein Versuch sein, die Auswirkungen des Mitarbeiter-Exodus auf die Smartphone-Produktion für Apple zu begrenzen. Das Werk in Zhengzhou, wo in normalen Zeiten bis zu 380.000 Menschen arbeiten, ist einer der wichtigsten Produktionsstandorte für die Herstellung von iPhones .

Produktion könnte drastisch einbrechen

Die Probleme bei Foxconn könnten einem Insider zufolge die Lieferung von Apple-Smartphones im November deutlich beeinträchtigen. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus könnten im November die Produktion im Werk Zhengzhou um bis zu 30 Prozent drücken, sagte ein mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters.

Foxconn arbeite daher schon daran, die Fertigung in seiner Fabrik in der südlichen Stadt Shenzhen auszubauen. Die Einschränkung der Produktion kommt für Apple zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, da die Smartphone-Herstellung wegen des bevorstehenden Weihnachtsgeschäfts auf Hochtouren laufen soll.

Apple schweigt - Foxconn-Aktie fällt

Apple wollte zu den Vorgängen in Zhengzhou vorerst nicht Stellung beziehen. Die Aktien von Foxconn, offiziell Hon Hai Precision Industry, fielen am Montagmorgen um 1,9 Prozent. Chinas Wirtschaft leidet generell darunter, dass Peking nicht von der strikten "Null-Covid"-Politik abrücken will.

Mit Material von Reuters und AP