Fotos enthüllen Grauen in chinesischen Internierungslagern

Folterstuhl und Schießbefehl

Neben tausenden Fotos von Internierten, aufgenommen in der ersten Hälfte des Jahres 2018, umfasst der Datensatz auch Geheimdokumente, Schulungsunterlagen und Transkripte von Reden hoher Parteifunktionäre zum Umgang mit der Volksgruppe der Uiguren. Für zahlreiche Personen haben die Behörden den Grund der Inhaftierung festgehalten. Ein Mann soll gemeinsam mit seiner Mutter eine Stunde lang eine Audiodatei gehört haben, in der es unter anderem um "religiöse Steuern" ging: 20 Jahre wegen Vorbereitung einer terroristischen Handlung. Für das Studium religiöser Schriften kam eine andere Person 34 Jahre später ins Gefängnis – für zehn Jahre, wegen Bekehrung und Vorbereitung terroristischer Aktivitäten. 15 Tage in einem Fitness-Center zu trainieren, werteten die Sicherheitsbehörden als Vorbereitung einer terroristischen Handlung: zwölf Jahre Gefängnis.

Aus den "Xinjiang Police Files" geht hervor, dass es sich bei den vermeintlichen Bildungszentren um hochgradig gesicherte Lager handelt. Anders als die chinesische Regierung behauptet, befinden sich die Inhaftierten dort offenbar keineswegs freiwillig. Fluchtversuche sind den Unterlagen zufolge lebensgefährlich. Bei einem entsprechenden Vorfall sollten die Aufseher die bewaffnete Kampfgruppe des Lagers anfordern, heißt es darin. Wenn der "Schüler", wie es im Dokument heißt, den Anweisungen nicht folge, sollten die Sicherheitskräfte einen Warnschuss abgeben. Falls er weiterhin versuche zu fliehen, "wird ihn die bewaffnete Volkspolizei erschießen."

Anonyme Quelle überließ Daten deutschem China-Forscher

Die "Xinjiang Police Files" wurden dem deutschen Anthropologen Adrian Zenz von einer anonymen Quelle zugespielt. Nach Angaben des Forschers stammen die Dateien von Computersystemen des Büros für Öffentliche Sicherheit in den Regierungsbezirken Ili und Kashgar in der Region Xinjiang. Die Quelle, die ihre Identität aus Sicherheitsgründen nicht preisgeben wolle, habe sich in die Systeme gehackt und sich danach an ihn gewandt. Laut Zenz stellte ihm die Person die Daten ohne Bedingungen zur Verfügung und es sei kein Geld geflossen.

Zenz war in der Vergangenheit maßgeblich an der Aufdeckung des Lagersystems in Xinjiang beteiligt. Für den China-Experten, der an der Victims of Communism Memorial Foundation in Washington forscht, stellen die "Xinjiang Police Files" eine "neue Dimension" dar. Das Bildmaterial sei "einzigartig" und widerlege "die chinesische Staatspropaganda", dass es sich um "normale Schulen" handle.

Eine ausführliche Anfrage zu den Fotos und Dokumenten ließ Chinas Regierung unbeantwortet. In einer Stellungnahme ging die chinesische Botschaft in Washington D.C. nicht auf konkrete Fragen ein, sondern erklärte sinngemäß, die Maßnahmen in Xinjiang richteten sich gegen terroristische Bestrebungen, nicht jedoch gegen "Menschenrechte oder eine Religion".

Aufwendige Prüfung durch internationalen Medienverbund

Der China-Forscher machte den Datensatz einem internationalen Verbund aus insgesamt 14 Medienhäusern zugänglich. Zu diesem zählen neben dem Bayerischen Rundfunk, dem Spiegel, BBC News und Zeitungen wie USA Today, die französische Le Monde, der japanische Fernsehsender NHK und das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). In einer wochenlangen gemeinsamen Recherche prüfte ein Reporterteam, ob die Daten authentisch sind.

Die Reporter machten unter anderem Exil-Uiguren in Istanbul und Amsterdam ausfindig, deren Angehörige seit Jahren verschwunden sind. Ihre Namen und Daten finden sich in einer Liste von Inhaftierten wieder, die in den Dokumenten enthalten ist. Außerdem konnte das Rechercheteam GPS-Daten aus einem Teil der Fotos auslesen. Sie belegen, dass diese Aufnahmen in der Region Xinjiang gemacht wurden. Andere Fotos konnten die Reporter durch einen Abgleich mit Satellitenbildern einem bestimmten Lager im Kreis Tekes in der Region Xinjiang zuordnen. Sowohl Spiegel als auch BBC News ließen ausgewählte Bilder zudem von IT-Forensikern überprüfen. Die Experten – in Deutschland das Fraunhofer-Instituts für Sichere Informationstechnologie – konnten dabei "keine Hinweise oder Spuren" finden, "die auf eine Manipulation hinweisen".

Der Vorsitzende der Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zur Volksrepublik China, Reinhard Bütikofer fordert angesichts der "Xinjiang Police Files" neue Sanktionen gegen China. Die Fotos aus dem Leak zeigten "mit dramatischer Deutlichkeit", womit man es hier zu tun habe, sagte der Grünen-Politiker im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Spiegel. Diese "Bilder des Grauens" müssten dazu führen, dass die Europäische Union klar Stellung beziehe.

Mehr dazu im Politikmagazin report München, am 24.05.2022 um 21:45 Uhr im Ersten.