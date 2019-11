Foto-Voyeurismus soll härter bestraft werden

In krassen Fällen droht bald Freiheitsentzug

Strafrechtlich war solches Treiben bisher nur relevant, wenn die Fotogaffer dabei die Rettungskräfte behinderten. Eine Gesetzesinitiative von Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) soll nun dafür sorgen, dass das Gaffen mit Kamera unter bestimmten Umständen als Straftat gewertet wird und mit Geldstrafen und Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren geahndet werden kann.

"Es gibt ein Defizit bei einigen, die nicht verstehen dass es um Menschen geht, die um ihr Leben ringen." Christine Lambrecht im ARD-Morgenmagazin

Dass diejenigen, die solche Fotos veröffentlichten, dafür auch noch mit Likes und Kommentaren belohnt würden, sei "einfach nur gruselig", so die Justizministerin.

Auch "Upskirting" wird strafbar

Auch das heimliche Fotografieren und Filmen unter Rock oder Kleid - Upskirting genannt - sowie in die Bluse will Lambrecht unter Strafe stellen. Oft werden so entstandene Fotos in Chatgruppen geteilt und sogar kommerziell vertrieben. "Es trifft Frauen sehr, wenn sie zu Objekten degradiert werden", so Lambrecht. Zahllose Betroffene hätten sich an sie gewandt.

Bisher wird solches Fotografieren meist als Ordnungswidrigkeit eingestuft und nur dann als Straftat geahndet, wenn der Täter das Opfer berührt oder zusätzlich beleidigt und erniedrigt. In jedem Fall können Betroffene nun die sofortige Löschung, Schadenersatz und gegebenenfalls eine Geldentschädigung verlangen.