Fortschritt in Robotertechnik: "Garmi" macht Kellner neidisch

Roboter "Garmi" als Butler ist erst der Anfang

Oberste Prämisse bei aller Forschung in Garmisch-Partenkirchen ist, dass der Roboter den Menschen unterstützt und nicht ersetzt. In der Praxis schwebt den Wissenschaftlern zunächst eine Art Butlerlösung für alte und pflegebedürftige Menschen vor. So kann der Versuch mit dem Wasserglas leicht auf ein Tablett mit Essen oder eine Tasse mit heißem Kaffee übertragen werden, erklärt Mario Tröbinger.

"Doch auch die Industrie, die mit dem Transport von biologischen und chemischen Gefahrenstoffen zu tun hat, dürfte an einer solchen Lösung Interesse haben", ergänzt Luis Figueredo, Senior Scientist im Team. Das Einsatzspektrum für "Garmi" ist groß, da sind sich die Wissenschaftler am Geriatronik Campus in Garmisch-Partenkirchen sicher.

Bis "Garmi" erwachsen ist, vergehen noch Jahrzehnte

Ein kritischer Punkt in der Roboterforschung ist noch die Sicherheit: Ein Roboter sollte idealerweise in der Lage sein, Gefahrensituationen zu erkennen. Jedoch brauche er dafür eine bessere Auffassungsfähigeit, erläutert Wissenschaftler Figueredo. Über Sensoren soll die Maschine in Zukunft in der Lage sein, nicht nur den Menschen zu erkennen, sondern dessen Bewegungen vorherzusagen. Nur so ließe sich ein Zusammenstoß mit dem Roboter letztlich ausschließen.

Bisher arbeitet der Roboter mit "taktilen Sensoren" als Sicherheitsmechanismus. Im aktuellen "Spill-not"-Modus bemerkt der Roboterarm die Kollision, zieht sich augenblicklich zurück, achtet dabei allerdings auch auf die Flüssigkeit. Trotzdem werden schon bald Teillösungen von der Forschung rund um "Garmi" in klinischen Studien getestet. Doch bis der Roboter im wirklichen Leben ankommt, werden noch Jahrzehnte vergehen, meint Tröbinger.