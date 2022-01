Forstexperte Ibisch: Umbau macht den Wald verwundbar

Der Wald ist "für für das Erreichen unserer Klimaschutzziele unerlässlich" schreibt die neue Ampelregierung in ihrem Koalitionsvertrag. Ein neues Waldgesetz soll daher einen gezielten Waldumbau regeln, Waldbesitzer fördern und verschiedene weitere Maßnahmen zum Schutz des Waldes enthalten. Wie es den Wäldern bei uns gerade geht, klärt im Interview der Woche mit BR24 Pierre Ibisch, Professor für Naturschutz in Eberswalde.

"Klimakrise könnte alles Erreichte in Frage stellen"

Prof. Pierre Ibisch ist Fachmann für Waldökosysteme. Sein Blick ist daher eher auf die biologische Vielfalt der Wälder fokussiert und auf das, was diese Ökosysteme ausmacht, ohne an die Nutzung denken zu müssen.

Die größte treibende Kraft in der Veränderung der Wälder und gleichzeitig eine Bedrohung "ist ohne Zweifel die Klimakrise", sagt Ibisch, "die alles infrage stellen könnte, was wir glauben gesichert zu haben, alles in Frage stellen könnte, was wir aufgebaut haben. Insofern ist das ein historischer Moment".

Wald ist Opfer der Klimakrise

Nach den Worten des Wissenschaftlers sei der Wald bereits überwiegend Opfer der Klimakrise, zumal er geschwächt durch die oft intensive Nutzung "ins Rennen gehen" müsse. Man könne nicht erwarten, dass der Wald uns vor allen Auswirkungen der Klimakrise bewahre, so Ibisch. Mehr noch - man könne nicht davon ausgehen, dass weltweite Waldaufforstung das Problem lösen könnte, das die intensive Nutzung fossiler Energieträger uns eingebrockt habe.

"Wenn wir auf anderen Feldern den Klimaschutz nicht voranbringen, wenn wir die globale Erwärmung nicht abbremsen, wird es eng für den Wald", mahnt der Professor. Kurzfristig müsse der Wald jedoch als Verbündeter dienen: Als ein Ökosystem, das extreme Bedingungen zum Beispiel in Hitze- und Dürreperioden puffern könne.

Studien: Weltweite Fotosyntheseleistung des Waldes sinkt

Wie mit den Wäldern richtig umgegangen werden soll, wird kontrovers diskutiert. Der Wald habe bereits auf hunderttausenden von Hektar seine Funktionstüchtigkeit eingebüßt, so der Fachmann. "Insofern ist das alles kein abstraktes Szenario mehr. Und wenn das passiert und wir dann noch mit den Flächen so umgehen, dass das Erneuerungspotenzial sich verringert, schauen wir da in eine ungünstige Zukunft weltweit" erklärt Ibisch.

Nach seinen Worten sagten Studien bereits für die kommenden zwanzig Jahre eine sich halbierende Fotosyntheseleistung voraus. "Das ist natürlich ein sehr gruseliges Szenario, und da müssen wir alles tun, um das abzuwenden." Daher rate er dingend dazu "diesen Boden sehr ernst zu nehmen" und nicht einfach mit Füßen zu treten oder mit schweren Maschinen zu belasten.

Experte: Wald lässt sich nicht so einfach umbauen

"Durch einen gezielten Waldumbau müssen artenreiche und klimaresiliente Wälder mit überwiegend standortheimischen Baumarten geschaffen werden. Die Waldbewirtschaftung spielt dabei eine wichtige Rolle" heißt es im Koalitionsvertrag der neuen Ampel-Regierung. Dem steht Professor Ibisch kritisch gegenüber - der Begriff "Waldumbau" würde die Vorstellung widerspiegeln, "als könnten wir die Natur bauen. Das ist ein Irrtum", stellt der Fachmann für Ökosysteme klar.

Seiner Überzeugung nach hätten "naturnahe Wälder, die mehr selbst organisiert sind" mehr Biomasse und mehr Arten behalten und deswegen in den Krisenjahren deutlich besser abgeschnitten. "Insofern weiß ich nicht, woher man da die Überzeugung nimmt, dass wir jetzt diesen Wald bauen könnten."

Bundesregierung will Waldbesitzer unterstützen

Die Bundesregierung plant auch, Waldbesitzer zu fördern, die ihre Wälder weiterentwickeln oder umbauen und will "Neu- und Wiederbewaldung" unterstützen. "Dass wir irgendwie Ökosystemleistungen honorieren müssen, dass ist schon allen klar", sagt Professor Ibisch, "da gibt es aber auch wiederum bei manchen Waldbesitzern falsche Erwartungen, dass man einfach eine Fläche hat und dann dafür Geld kassieren kann." Zielführender fände er, zu überlegen welche Leistungen und Funktionen nötig sind, damit der Wald überhaupt existieren könne, und wie diese messbar sind.

Schafften Waldbesitzer mehr Kühlung, besserer Wasserrückhaltung und mehr biologische Vielfalt, "dann ist das zu würdigen und zu honorieren", mein Ibisch. "Und ich erwarte, dass das auch ein Thema ist, dem sich die zukünftige Regierung jetzt widmen wird."