Forschung am Acker: Mit Silizium gegen die Dürre?

Kräftigere Ähren – mehr Ertrag

Um das zu beweisen, hat Jörg Schaller im Frühjahr mehrere Versuchsflächen mit künstlich hergestelltem amorphen Silikat gedüngt und sich einen heißen, trockenen Sommer gewünscht.

Nach den geringen Niederschlägen in den letzten Monaten sollten die Pflanzen auf den mit Silikat behandelten Flächen jetzt eigentlich gesund und kräftig dastehen. Und die unbehandelte Kontrollgruppe müsste theoretisch dahinwelken. Aber zwei Starkregenereignisse haben Jörg Schaller einen Strich durch die Rechnung gemacht: auch die unbehandelte Sommergerste sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus.

Trotzdem steht das Getreide auf der behandelten Fläche dichter als in der unbehandelten Kontrollgruppe. Am deutlichsten wird der Unterschied im Vergleich einzelner Ähren, so Schaller: "Man sieht ganz deutlich, dass von der Silizium gedüngten Variante sehr viel mehr Ertrag zu erwarten ist als von der nicht gedüngten Fläche." Sein Fazit: Mehr amorphes Silikat im Boden könnte also tatsächlich Dürreschäden verhindern.

Ist genügend Silikat verfügbar?

Das Material, das man für die Landwirtschaft braucht, hat keine so hohen Qualitätsansprüche wie das Silikat für die Halbleiterindustrie und kann aus jedem silikatischen Mineral hergestellt werden, erklärt Jörg Schaller "Es fallen auch große Mengen in der Silikat-Produktion als Abfall an. Es gibt deutschlandweit mehrere Chemiewerke, die mehrere tausend Tonnen des Materials derzeit auf eine Deponie fahren."

Aber auch andere Branchen könnten liefern: Zum Beispiel Brauereien. In den Malzrückständen, dem Biertreber, sind große Mengen an amorphen Silikaten aus den Spelzen der Braugerste enthalten. Mit solchen Resten aus der Industrie wäre die Silikat-Düngung auch bezahlbar.

Viele Vorteile, aber noch nicht praxisreif

Die Silikatdüngung hat neben der Wasserspeicherung im Boden noch eine weitere positive Wirkung: Von den Unmengen an Phosphat-Dünger, die auf deutschen Äckern ausgebracht werden, ist ein Großteil für die Pflanzen nicht erreichbar, weil sich Phosphat fest an Bodenpartikel bindet. In Silikat-haltigen Böden löst dagegen freigesetzte Kieselsäure die Phosphatmoleküle und macht sie für die Pflanzen verfügbar. "Phosphordüngung könnte damit für Jahrzehnte überflüssig werden", sagt Schaller. Dennoch gibt es einen Haken: Wird zu viel amorphes Silikat aufs Feld gebracht, könnten große Mengen Nährstoff in kurzer Zeit freigesetzt werden, die im ungünstigsten Fall in Gewässer ausgewaschen werden, wo dann Massenvermehrungen von Algen drohen. Deshalb werden wohl noch fünf bis zehn Jahre vergehen, bis die Silikat-Düngung wirklich praxisreif ist.