Forscher: In Deutschland droht ein Mangel an Arbeitskräften

Angesichts des Rückgangs der Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland zeigt sich das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) alarmiert: "Wir steuern auf eine dramatische Situation zu", warnte IW-Experte Holger Schäfer im Gespräch mit dem Online-Portal "t-online".

Die Zahl der Erwerbstätigen habe ihren vorläufigen Höchststand erreicht. Von nun an werde sie kontinuierlich sinken. Der Hintergrund: Viele Arbeitnehmer aus den geburtenstarken Jahrgängen gehen im laufenden Jahrzehnt in Rente. Laut einer Studie des IW, die dem Online-Portal vorliegt, wird die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von aktuell 53,1 Millionen auf 50,1 Millionen im Jahr 2035 schrumpfen.

IW: Brauchen 1,5 Millionen Einwanderer pro Jahr

In diesen Zahlen berücksichtigt sind bereits eine angenommene jährliche Netto-Zuwanderung von 420.000 Menschen bis 2023 und 320.000 Personen pro Jahr bis 2035. Um den prognostizierten Rückgang abzufedern, brauche es einen jährlichen Zuwachs von 400.000 Erwerbstätigen, so Experte Schäfer. Berücksichtige man, dass über eine Million Menschen in Deutschland jedes Jahr abwanderten, müssten fast 1,5 Millionen Menschen pro Jahr einwandern.

Egal, ob qualifiziert oder unqualifiziert

Zugleich warnte der IW-Experte: "Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, nur noch fertig ausgebildete Fachkräfte nach Deutschland zu holen. Ob qualifiziert oder unqualifiziert: Wir können froh sein, wenn überhaupt genügend Menschen einwandern." Diese könnten auch in Deutschland noch ausgebildet werden.