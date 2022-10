Forscher benennt neu entdeckte Krebsart nach Sahra Wagenknecht

Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hat neuerdings einen tierischen Namensvetter: Cherax wagenknechtae heißt der rotgefärbte Süßwasserkrebs, der nun ihren Namen trägt. Entdeckt und benannt wurde das Tier vom Künstler und Forscher Christian Lukhaup aus Waiblingen. Er hatte den Krebs bei einem Aufenthalt in Indonesien erforscht.

Wagenknecht inspiriert schwäbischen Naturforscher

Warum aber wurde die Krebsart nach der Linken-Politikerin benannt? Wagenknecht habe ihn dazu inspiriert, entschlossen für eine bessere und fairere Zukunft zu kämpfen, begründete Lukhaup seine Namenswahl. Die Poltitikerin inspiriere ihn "politisch wie auch menschlich". Auf diese Weise könne er ihr bestmöglich dafür danken.

Lukhaup: Linken-Politikerin verbindet Moral und Politik

"In den heutigen Zeit ist es meiner Meinung nach wichtig, dass wir uns für Frieden und Verständnis einsetzen. Das ist mit das wichtigste, was wir tun können", sagte Lukhaup gegenüber BR24. Sahra Wagenknecht stehe für diese Ansichten. "Ich finde sie verbindet Moral und Politik und das ist meiner Meinung nach sehr selten", so Lukhaup.

Auch den Flusskrebs "Edward Snowden" gibt es schon

Der cherax wagenknechtaes ist laut Lukhaup nicht seine erste Entdeckung eines Meerestiers. Auch mehrere Süßwasserkrebse und Garnelen wurden seinen Angaben zufolge bereits von ihm beschrieben. Auch hier finden sich prominente Namensgeber: Eine neu entdeckte Flusskrebsart hat Lukhaup beispielsweise nach Edward Snowden benannt.

Cherax wagenknechtae: Wehrhaft und rot

Der cherax wagenknechtae habe drei markante Zähne und relativ große Augen. Sein Körper sei länglich und in einem dunklen Rot gefärbt: So hat Lukhaup die Krebsart gemeinsam mit dem Biologen Rury Eprilurahman im Fachmagazin "Zoosystematics and Evoilution" beschrieben.

Tierische Gemeinsamkeiten

Eine Ähnlichkeit zwischen Wagenknecht und der neu entdeckten Krebsart sei laut Lukhaup dabei nicht wirklich gegeben: "Die Verbindung besteht jetzt, da ich die Art beschrieben habe." Eine kleine Gemeinsamkeit lasse sich allerdings doch erkennen. Krebse seien wehrhaft und könnten sich mit ihren beiden Scheren verteidigen, so Lukhaup. Wagenknecht wiederum wehre sich mit ihrem scharfen Verstand - "aber auch hier sehe ich das nur bedingt".

Mit Material von dpa