vor 19 Minuten

Formel 1: Räikkönen für Bier, Berge und Schumacher

Formel-1-Fahrer Kimi Räikkönen verrät zu seinem 40. Geburtstag an diesem Donnerstag allerhand Privates - in einem Interview mit der Boulevardzeitung "Blick" in seiner Wahlheimat Schweiz.