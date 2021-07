Forderungen und Appelle: Kein Ende bei Impf-Debatte in Sicht

Ist es unsolidarisch, sich nicht impfen zu lassen? Oder ist Impfen einfach Privatsache? Angesichts täglich steigender Inzidenzwerte und der Vorhersage vieler Virologen einer vierten Infektionswelle für den Herbst bleibt die Debatte um Impfen oder nicht Impfen hitzig. Aber wer ist schuld an der ununterbrochen steigenden Sieben-Tage-Inzidenz?

Warnung vor Ansteckungsrisiko beim Feiern

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hebt die Gefahr beim Feiern besonders hervor und fordert: "Diskothekenbesuche nur für Menschen, die geimpft, genesen oder getestet sind und nur mit Maske." Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) rät Lauterbach allgemein zur Vorsicht: "Derzeit haben wir die Herdenimmunität noch nicht erreicht."

Impfen als Zeichen der Solidarität mit Kindern

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert ein bundesweites Impfprogramm für Schüler. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) appelliert an die Impfbereitschaft von Erwachsenen als Zeichen der Solidarität mit Kindern und Jugendlichen, die selbst nicht geimpft werden könnten. "Gerade jetzt, wo die Infektionszahlen wieder ansteigen, sollten sich möglichst alle Erwachsenen mit den Kindern und Jugendlichen solidarisch zeigen, indem nicht geimpfte Personen die Impfangebote wahrnehmen", sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Solidarität der Erwachsenen wäre ein ganz wichtiger Beitrag, um nach den Sommerferien einen regulären Schulbetrieb zu ermöglichen."

Reiserückkehrer als potenzielle Pandemietreiber

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery nimmt indes vor allem Reiserückkehrer in den Blick. "Spanien und Italien sind beliebte Urlaubsländer vor allem bei jüngeren Menschen, die oft noch nicht zweimal geimpft sind. Der Viren-Eintrag nach Deutschland aus diesen Ländern wird durch die Reiserückkehrer ganz klar steigen", sagte Montgomery der "Rheinischen Post" (Samstag). Am Freitag erst hat die Bundesregierung mit Spanien ausgerechnet das beliebteste Urlaubsland der Deutschen als Hochrisikogebiet eingestuft.

Mit mehr Impfangeboten gegen Impfmüdigkeit

FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus fordert wegen der momentanen Stagnation beim Impfen eine Ausweitung des Impfangbots. Dem Onlineportal "watson" sagte sie: "Es darf nicht vergessen werden, dass der ländliche Raum und die teils langen Fahrtwege auch eine entscheidende Rolle spielen. Deswegen müssen den Menschen in Deutschland dort Impfangebote gemacht werden, wo sie sich aufhalten."

Impfungen als Schlüssel zur Normalität

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) argumentiert pragmatisch: Impfungen seien der Schlüssel für eine Rückkehr zur Normalität. "Ein Leben in Normalität wird sich dann ergeben, wenn eine sehr große Mehrheit in der Gesellschaft vollständig geimpft ist", sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur. "Ich verstehe nicht, dass gerade jetzt, in dem Moment, wo wir genug Impfstoff haben, die Bereitschaft in der Bevölkerung deutlich an Schwung verliert."