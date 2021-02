Forderungen nach Öffnung von Schulen und Kitas werden lauter

"Wir wünschen uns Lockerungen für den Schulbetrieb", sagte Britta Ernst (SPD), Vorsitzende der Kultusministerkonferenz im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Für die Kultusministerinnen und -minister der Länder sei wichtig, die Folgen des Lockdowns für die Kinder und Jugendlichen nicht aus dem Blick zu verlieren. Gerade mit Blick auf die Grundschulen sehe sie die lange Schließung als sehr problematisch für die Kinder an. "Insbesondere für die kleineren Kinder machen wir uns schon Sorgen", so die brandenburgische Bildungsministerin.

Steinmeier räumt Kitas und Schulen Vorrang ein

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht sich dafür aus, bei einer Lockerung der derzeitigen Corona-Schutzmaßnahmen Kitas und Schulen als erstes zu öffnen. Er halte den "Zugang zu Kitas und Schulen für besonders bedeutsam", sagte Steinmeier der "Rheinischen Post".

Zugleich unterstrich er die Notwendigkeit, dass sich die Politik auch über eine Öffnungsstrategie Gedanken mache: "Die Grundrechte einzuschränken ist keine Kleinigkeit, und ihre Ausübung wiederherzustellen ist die Pflicht der Politik, sobald die Infektionslage das zulässt."

Lauterbach für teilweise Kita- und Schulöffnungen ab Mitte Februar

Die aktuellen Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind bis 14. Februar befristet. Kommenden Mittwoch beraten die Regierungschefs von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach schlägt eine teilweise Öffnung von Kindertagesstätten und Grundschulen ab Mitte Februar vor. Kita- und Grundschulkindern seien bestimmte Beschränkungen längerfristig kaum zuzumuten, sagte Lauterbach den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe. "Daher sollte man erwägen, in der Grundschule zum Wechselunterricht überzugehen."

Zum Schutz von Lehrern, Kindern und Eltern schlägt Lauterbach Corona-Antigentests in den Schulklassen vor. Zudem sollten Lehrkräfte an Grundschulen geimpft werden. Sollte die Zahl der Neuinfektionen durch diese Schul-Öffnung konstant bleiben oder steigen, müsse der Lockdown wieder verschärft werden. "Dann müsste man sich aber konzentrieren auf Maßnahmen außerhalb der Schule, insbesondere weitere private Kontaktbeschränkungen und stärker verbindliche Regelungen in den Betrieben."

Dobrindt: Schulen nicht zwingend bei Lockerungen vorne

Auch der CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet betonte, ehe ein Geschäft oder etwas anderes öffne, müsse die Bildung für die Kinder wieder in Gang gesetzt werden.

Dagegen sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, wenn man über die Reihenfolge bei den Lockerungen diskutiere, "muss nicht zwingend die Schule zu Beginn stehen". Ein mögliches Infektionsgeschehen in den Schulen "stellt aus meiner Sicht kein unwesentliches Risiko dar. Ich könnte mir Lockerungen beispielsweise bei körpernahen Dienstleistungen oder anderen Bereichen zu Beginn eher vorstellen."

Kinderhilfswerk: Wenn Lockerungen - dann Kinder zuerst

Der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, Thomas Krüger, fordert, die Bedürfnisse von Kindern stärker zu berücksichtigen. "Wenn es um Lockerungen geht, müssen die Kinder zuerst dran sein. Bisher kann nicht davon ausgegangen werden, dass Kinder die Hauptinfektionstreiber sind, daher müssen die Schulen und Kitas umgehend wieder öffnen, wenn die Pandemielage es zulässt", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Aus Krügers Sicht wird bislang nicht ausreichend zwischen Gesundheitsschutz und Gefahren durch den Lockdown abgewogen. Die Pandemie sei "schlimm für Kinder, weil sie in ihrem Bewegungsfreiraum eingeschränkt sind, weil Ungleichheiten sich verstärken und weil es einfach eine Dauer-Stress-Situation ist", sagte der Kinderhilfswerk-Präsident.

Einzelhandel verlangt Öffnungsperspektive

Der Einzelhandelsverband (HDE) verlangte derweil eine Öffnungsperspektive und transparente Kriterien für einen Stufenplan. "Es ist viel zu kurz gesprungen, wenn bei einem Inzidenzwert über 50 grundsätzlich weiter alle Geschäfte geschlossen bleiben", kritisierte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth in der "Bild"-Zeitung. "Die alleinige Fixierung auf diesen Wert ist nicht der richtige Ansatz."

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kritisierte, dass die Bundesregierung noch keinen Vorschlag für einen Stufenplan aus der Corona-Krise vorgelegt habe. "Ziel sollte sein, dass wir uns auf einen bundeseinheitlichen Stufenplan einigen. Das hatten wir auch so vereinbart", sagte Weil dem Nachrichtenportal t-online.

Der Präsident des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, sprach sich für regional abgestufte Lockerungen, abhängig von den jeweiligen Inzidenzwerten, aus. "Klug wäre es, gemäß einem hoffentlich inzwischen vorliegenden Plan lokal und regional ab Unterschreiten der magischen Inzidenzgrenze von 50 Lockerungen vorzunehmen", sagte er der "Passauer Neuen Presse".