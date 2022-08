Forderungen nach schnellerer Aufnahme afghanischer Ortskräfte

Seit fast genau einem Jahr sind in Afghanistan wieder die Taliban an der Macht. Am 15. August 2021 zog die radikal-islamische Gruppierung in die Hauptstadt Kabul ein. Vorausgegangen war ein übereilter Abzug westlicher Nationen, darunter Deutschland. Die Bundesregierung versprach damals, alle Ortskräfte, die für die Bundeswehr oder andere deutsche Organisationen gearbeitet hatten, aus Afghanistan auszufliegen. Auch ein Jahr nach dem Fall von Kabul geht der Prozess nur schleppend voran. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat deshalb nun den Druck auf die Bundesregierung erhöht.

Pro Asyl: Ortskräfteverfahren muss reformiert werden

Die Organisation forderte die sofortige Umsetzung der Regierungsversprechen zu Afghanistan. Die Bundesrepublik setze ihre Zusage, gefährdete Menschen zu retten, nur ungenügend um, kritisierte Pro Asyl anlässlich eines Ortskräftekongresses in Berlin. Am Samstag fand in Berlin auf Einladung der Evangelischen Akademie zusammen mit dem Patenschaftsnetzwerk "Afghanische Ortskräfte" und Pro Asyl eine Konferenz zu dem Thema statt. Pro Asyl übergab dabei fast 20.000 Unterschriften zur Petition "Retten statt reden" an die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg (Grüne).

Die Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisation bekräftigte ihre Forderungen nach einer Reform des Ortskräfteverfahrens, der kontinuierlichen Erteilung humanitärer Visa und der Beschleunigung des Familiennachzugs. Die Zahl der Menschen, die Schutz bekommen sollen, sei viel zu gering. "Dass die Bundesregierung fast ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban und mehr als sechs Monate nach Regierungswechsel noch immer kein funktionierendes Bundesaufnahmeprogramm für gefährdete Menschen aus Afghanistan realisiert hat, ist unverantwortlich gegenüber den Menschen, die sich in Afghanistan für Menschenrechte und Demokratie eingesetzt haben und in Gefahr sind", erklärte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt.

Grüne sehen Ortskräfte in Afghanistan von Taliban bedroht

Die Definition, wer als Ortskraft gilt, müsse alle Gefährdeten einschließen, zum Beispiel auch Subunternehmerinnen und -unternehmer, die für die deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gearbeitet haben, so Burkhardt. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Julian Pahlke sagte der Nachrichtenagentur AFP, zwar seien mittlerweile rund 21.000 akut gefährdete Menschen aufgenommen worden, doch "viel zu viele Ortskräfte und ihre Familien stecken auch nach einem Jahr noch in Afghanistan fest". Er sprach sich für Verfahrenserleichterungen für die Aufnahme ehemaliger Ortskräfte und deren Familien aus.

Die Taliban hatten nach dem Abzug der internationalen Truppen am 15. August 2021 die Macht in Kabul übernommen. Am Flughafen der Hauptstadt kam es bei Evakuierungen anschließend zu chaotischen Szenen. Die meisten der seither aufgenommenen Ortskräfte konnten erst Monate später Afghanistan verlassen. Darunter seien viele Frauen und Männer, "die in ihrem Heimatland für deutsche Ministerien, Organisationen oder die Bundeswehr gearbeitet haben", sagte Pahlke. "Viele dieser Menschen wurden und werden aufgrund ihrer Tätigkeit von den Taliban bedroht."

CDU will Ortkräften "eine Perspektive bieten"

"Ich habe den pragmatischen Wunsch, dass wir in Bezug auf Afghanistan wegen der besonderen Verantwortung, die wir dort haben, einen erweiterten Familienbegriff im Ortskräfteverfahren anwenden", sagte der SPD-Innenpolitiker Helge Lindh bei dem ersten Kongress.Bereits zuvor hatte sich die Menschenrechtsbeauftragte Amtsberg für eine Neudefinition des Begriffs Ortskraft ausgesprochen: Auch Mitarbeiter von Subunternehmern, die für die Bundeswehr arbeiteten, sollten künftig darunter fallen. "Der Familienbegriff sollte über die deutsche Kernfamilie hinausgehen", sagte die Grünen-Politikerin. "Auch die 18-jährige Tochter, die noch im Haushalt der Eltern lebt, sollte künftig mit nach Deutschland dürfen, obwohl sie rechtlich als volljährig gilt."

Der ehemalige Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, Peter Tauber (CDU), mahnte, dass bereits zu Beginn eines Bundeswehreinsatzes geklärt werden müsse, wie man künftig mit einheimischen Kräften umgehen wolle. "Ohne Ortskräfte werden Bundeswehreinsätze auch künftig nicht gehen", sagte Tauber. "Wenn wir Menschen dazu bringen wollen, dass sie unsere Soldaten im Einsatz unterstützen, müssen wir diesen Menschen eine Perspektive bieten."

Hunderte protestierten in Berlin für Aufnahme von Afghanen

In Berlin demonstrierten derweil mehrere hundert Menschen für eine Aufnahme afghanischer Ortskräfte in Deutschland demonstriert. Ein Jahr nach dem "fluchtartigen Rückzug der Nato-Armeen" und der Machtübernahme der Taliban laufe die Aufnahme weiter viel zu zögerlich, erklärte das Bündnis Seebrücke bei der Aktion im Berliner Regierungsviertel. Damit werde der Tod der Menschen in Kauf genommen, die weiter als ehemalige Ortskräfte deutscher Institutionen in Afghanistan bleiben mussten. Erforderlich seien ein dauerhaftes Bleiberecht für alle Afghaninnen und Afghanen in Deutschland und umgehende Evakuierungen vor Ort, so das Seebrücke-Bündnis. Nach Angaben der Polizei nahmen rund 300 Menschen an der Demonstration teil.

Unicef Deutschland dringt auf mehr humanitäre Unterstützung

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Unicef beklagte darüber hinaus eine massive Unterfinanzierung der humanitären Hilfe für Afghanistan. Im laufenden Jahr sei bisher nur ein Drittel der benötigten Mittel bereitgestellt worden, schrieb der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Christian Schneider, im "Kölner Stadt-Anzeiger". Dabei könnte Unicef "entgegen der Wahrnehmung in Deutschland" heute "deutlich mehr Hilfe in allen Teilen des Landes leisten".

Die Nahrungsmittelversorgung sei katastrophal. "Über eine Million Kinder sind lebensgefährlich mangelernährt. Acht von zehn Menschen werden auch heute verschmutztes Wasser trinken", kritisierte Schneider. Er prangerte vor allem die Politik der Taliban an, Mädchen gezielt von der Bildung abzuschneiden.