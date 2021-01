Forderungen nach längerem Lockdown mehren sich

Wenige Tage vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen mehren sich Forderungen nach einer Verlängerung des Corona-Lockdowns. Angesichts noch steigender Patientenzahlen warnt die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) vor einer Überlastung der Kliniken und fordert, die Kontaktbeschränkungen nach dem 10. Januar fortzusetzen.

Lauterbach: Impfungen senken Infektionszahlen nicht bis Ende März

Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach betont in der "Rheinischen Post", dass nur der konsequente und verlängerte Lockdown zu geringeren Corona-Zahlen führe. Die gerade angelaufenen Impfungen haben seiner Ansicht nach bis Ende März "keinen nennenswerten Einfluss auf die Infektionszahlen".

Söder glaubt nicht an schnelles Ende des Lockdowns

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bremst die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Beschränkungen, da man die Infektionszahlen nachhaltig senken müsse. "Es kommt jetzt nicht darauf an, die bequemste Lösung zu finden, sondern die wirkungsvollste," so Söder. Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, will dagegen zumindest die Schulen schnellstmöglich öffnen.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) spricht sich in der Rheinischen Post ebenfalls für eine Verlängerung des Lockdowns aus. Und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, geht "mindestens" von einer Verlängerung aus, falls die Infektionszahlen so hoch bleiben, wie er bei RTL/ntv betonte.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat seine Zweifel an einem Ende des Lockdowns geäußert. Er sehe nicht, wie man in der aktuellen Corona-Lage in den Modus vor dem Lockdown zurückkehren könne.

Schäuble: Abwägen bleibt schwierig

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat zu ausgewogenen Entscheidungen aufgerufen. Bei den erforderlichen Anti-Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern "bleibt es zentral, dass die Exekutive die Verantwortung des Einzelnen fest im Blick hält und auf so viel Freiheit wie möglich setzt", sagte Schäuble im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Man dürfe aber auch die Warnungen der UN und der Welthungerhilfe nicht vergessen, nach denen die Bekämpfung der Pandemie Millionen Menschen mit Unterernährung und Hungertod bedroht. Gesperrte Häfen, geschlossene Märkte und unterbrochene Lieferketten träfen Bauern hart, so Schäuble. Sie könnten ihre Ernte nicht mehr verkaufen, und es fehle ihnen an Dünger und Saatgut. Dadurch stiegen die Nahrungsmittelpreise massiv.

Amtsarzt: Lockdown bis Frühjahr nötig

Der Berliner Amtsarzt Patrick Larscheid hält einen Lockdown bis zum Frühjahr für unausweichlich - nicht allein in der Hauptstadt. Man habe immer noch "irre hohe" Infektionszahlen, und in der kommenden Woche würden sich auch die Auswirkungen der Weihnachtstage auf die Infektionszahlen zeigen. Außerdem vermutet er, dass die Mobilität im aktuellen Lockdown nicht so stark nachgelassen hat wie beim ersten Lockdown im Frühjahr.

Strategie der lokalen Lockdowns gescheitert

Nach Meinung von Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) ist die Strategie der lokalen Lockdowns in Corona-Hotspots nicht erfolgreich gewesen. Diese Hotspot-Strategie mit den Inzidenzstufen 35 und 50 habe sich nicht bewährt. Daraus schließt sie, dass es - im Nachhinein gesehen - besser gewesen wäre, die Länderchefs hätten einem früheren Lockdown zugestimmt.

Beratungen über Lockdown am 5. Januar

Die Ministerpräsidenten der Länder wollen am 5. Januar (Dienstag) mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber beraten, wie es nach dem 10. Januar mit dem bundesweiten Lockdown weitergeht. Erklärtes Ziel ist es, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen auf unter 50 zu drücken. Am Neujahrsmorgen lag sie noch bei 141,9.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 22.924 bestätigte Corona-Infektionen und 553 Corona-Tote binnen 24 Stunden. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Deutschland stieg auf 33.624.