Forderungen nach einheitlicher Quarantäneregelung für Schüler

In einer Woche beginnt in Bayern das neue Schuljahr, in vielen anderen Bundesländern hat der Unterricht bereits begonnen. Doch nach wie vor gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern, welche Quarantäne-Maßnahmen gelten, wenn ein positiver Corona-Fall in einer Klasse nachgewiesen wird. Auf diesen Flickenteppich sollen nun bundeseinheitliche Regelungen folgen, das forderte vor kurzem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Heute wollen die Gesundheitsminister der Länder darüber sprechen - dabei solle es um "möglichst einheitliche Regeln" gehen, sagte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).

Flickenteppich an Vorschriften

Die Bundesländer gehen bisher bei positiven Corona-Fällen in den Schulen sehr unterschiedlich vor. Zum Teil gibt es nicht nur unterschiedliche Verfahren in den Ländern, sondern auch in den einzelnen Gesundheitsämtern. Da es derzeit noch keine Impfstoffe gibt, die für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen sind, sind viele Schülerinnen und Schüler nicht geimpft. Die Infektionszahlen waren zuletzt besonders in den jungen Altersgruppen stark gestiegen.

Bundesbildungsministerin Karliczek fordert Solidarität mit Jüngeren

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte am Wochenende die Bundesländer dazu aufgerufen, sich auf eine "klare Linie" zu verständigen. Für sie sei eine Verkürzung der 14-tägigen Quarantäne an Schulen und Kitas durch eine kluge Teststrategie wünschenswert. Trotzdem sollten aber den Gesundheitsämtern Spielräume gelassen werden – für den Einzelfall.

Dennoch verteidigte sie das unterschiedliche Vorgehen der Länder. Grundsätzlich habe der Föderalismus die Möglichkeit, auf einzelne Situationen viel besser einzugehen als "wenn man grundsätzlich alles gleich macht", sagte die Ministerin dem Deutschlandfunk. "Aber wichtig ist natürlich schon, dass wir die Akzeptanz in dieser schwierigen Situation jetzt noch eine Weile erhalten und dafür brauchen wir, glaube ich schon, eine einheitliche, grundsätzliche Linie." Es sei nun auch Aufgabe der Gesellschaft, sich solidarisch mit den Kindern zu zeigen, die lange Rücksicht auf die Älteren genommen hätten.

Kanzleramtsminister für verkürzte Quarantäne

Währenddessen hat sich auch Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) für einheitliche Quarantäne-Regeln in den Schulen ausgesprochen. Die Regelung solle sich eng an dem Beschluss der Ministerpräsidenten orientieren, der eine fünftägige Quarantäne "plus dann Freitestmöglichkeit" vorsehe, sagte Braun am Montag im ZDF-Morgenmagazin. "Ich glaube, dass wir auch so am besten die Ausbreitung in den Schulen verhindern können."

Lehrerverband hofft auf gute Lüftung im Klassenzimmer

Im Zusammenhang mit den neuen Regelungen werden auch die Voraussetzungen vor Ort - im Klassenzimmer - diskutiert. "Wenn eine gute Lüftung im Klassenzimmer gewährleistet ist, wenn vielleicht sogar eine Raumluftfilteranlage drin ist, dann muss man nicht die Kinder einer ganzen Klasse in Quarantäne schicken", sagte Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, im RND-Podcast "Die Schulstunde". "Dann kann man sich auch auf die unmittelbaren Banknachbarn konzentrieren." Eine Rolle spiele auch, ob es eine Maskenpflicht gebe. Geimpfte Kinder müsse man, so Meidinger, nicht in Quarantäne schicken.

Er betonte, unterm Strich gehe es darum, wie genau die Situation vor Ort aussehe. Meidinger verstehe, dass Quarantäne-Anordnungen Eltern vor enorme Probleme stellten, teils seien sie aber schlicht notwendig. Ausschließlich infizierte Schüler in Quarantäne zu schicken und dabei auf Kontaktverfolgung komplett zu verzichten, wäre "ein Signal für die schnelle Durchseuchung der Schulen", sagte er.

Amtsärzte fordern einheitliche Regeln

Auch die Amtsärzte fordern bundesweit einheitliche Quarantäneregelungen für die Schulen. "Die Verunsicherung bei Eltern, Lehrerinnen und Lehrern durch die vielen unterschiedlichen Quarantäneregeln ist groß", sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bundeseinheitliche Regelungen würden mehr Sicherheit schaffen und die Akzeptanz der Maßnahmen erleichtern, argumentierte Teichert.

Das Robert-Koch-Institut meldete zuletzt 4.749 neue Corona-Fälle und eine leicht steigende Inzidenz von 84,3. In Bayern bestimmt die Krankenhausampel die Corona-Maßnahmen. In der bayerischen Krankenhäusern sind derzeit 177 Covid-19-Patienten in Behandlung.