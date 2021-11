Forderungen nach Impfpflicht werden lauter

Angesichts der rasant steigenden Zahl an Corona-Infektionen fordert Freie Wähler-Fraktionschef Florian Streibl eine breite Debatte über eine allgemeine Impfpflicht. Sich impfen zu lassen, sei der beste Weg, um Krankenhäuser, Ärzte, Pfleger und immungeschwächte Menschen zu entlasten.

"Doch reichen Appelle in Deutschland offenbar nicht, um eine ausreichend hohe Impfquote zu erzielen und das Coronavirus so endgültig in die Knie zu zwingen." Florian Streibl, Fraktionschef Freie Wähler

Impfpflicht eine "Gratwanderung"

Auch wenn es eine verfassungsrechtliche Gratwanderung sei, so spreche doch vieles für die allgemeine Impfpflicht, "wenn wir nicht jeden Herbst aufs Neue ein Ansteigen der Inzidenzen und folgend die Überlastung unseres Gesundheitswesens – allein durch eine einzige Krankheit – riskieren wollen", sagte Streibl am Sonntag.

Die Ampel-Koalitionspartner in Berlin wollten jedoch lediglich eine teilweise Impfpflicht für Berufsgruppen durchsetzen, die mit besonders vulnerablen Menschen arbeiten, so Streibl. Die konkrete Umsetzung einer allgemeinen Impfpflicht müsse jedoch in dieser Debatte durchgespielt werden.

Auch Chefin der deutschen Katholiken für Impfpflicht

Tilman Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen Union, sprach sich für eine "De-facto-Impfpflicht" aus. Er habe lange Zeit auf die Freiheit und Verantwortung des Einzelnen gesetzt, aber jetzt sei ein Punkt gekommen, an dem man ganz klar sagen müsse: Wir brauchen eine De-facto-Impfpflicht und einen Lockdown für Ungeimpfte, so Kuban in einem Gastbeitrag für die "Welt". "Denn alle anderen Appelle scheinen zu verhallen, wenn Umfragen zufolge 90 Prozent der heute bewusst Ungeimpften sich auch in Zukunft nicht impfen lassen wollen."

Die neue Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, zeigte sich offen für eine allgemeine Impfpflicht. "Ich finde, der Zeitpunkt ist gekommen, dass wir fragen müssen, ob es noch verhältnismäßig ist, die Freiheit zur Nichtimpfung aufrechtzuerhalten und auf der anderen Seite in Kauf zu nehmen, dass täglich immer mehr Menschen sterben", so Stetter-Karp.

Kommunen wollen Impfpflicht für Pflegepersonal

Deutschlands Städte und Gemeinden forderten die zügige Einführung der Impfpflicht für medizinisches Personal und Pflege-Beschäftigte: Die Ampel-Koalition sollte jetzt schnell einen entsprechenden Gesetzesentwurf auf den Weg bringen, sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, der "Neuen Osnabrücker Zeitung".