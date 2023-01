Wohnen in der Krise: Verbände fordern 50 Milliarden Euro

Der Bund muss 50 Milliarden Euro in den Wohnungsbau stecken, sonst werde sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt drastisch verschlechtern. So die Prognose des Bündnisses aus Mieterbund, Baugewerkschaft, Sozial- und Branchen-Verbänden der Bauwirtschaft.

Studie: Wohnungsbau braucht 50 Milliarden Euro als Sondervermögen

Das Verbändebündis hat zur Pressekonferenz eingeladen, die Stimmung hier ist bedrückend. Die Teilnehmer schauen mit ernsten Minen und warnen vor einer "neuen und in ihrer Dimension beängstigenden Sozialwohnungsnot" in diesem Jahr. Das Verbändebündnis hatte eine Studie in Auftrag gegeben, beim Pestel-Institut in Hannover und beim Bauforschungsinstitut ARGE in Kiel.

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Bund und Länder unbedingt und sofort eine "konzertierte Sozialwohnungsbau-Offensive" angehen müssen. Und eben dazu brauche es die 50 Milliarden Euro, als Sondervermögen – in einem ersten Schritt wohlgemerkt. Im Klartext: Diese Summe werde wohl nicht ausreichen, sie müsse weiter erhöht werden.

Es wird weniger gebaut als vereinbart

Die Ampelkoalition hatte sich darauf verständigt, 400.000 Wohnungen zu bauen – jährlich. Jeweils 100.000 davon sollen Sozialwohnungen sein. Im Februar 2022 hatte Bundesbauministerin Klara Geywitz auf dem Wohnungsbautag 2022 gesagt: "Ich möchte, dass wir es schaffen, in Deutschland gutes, bezahlbares und klimagerechtes Wohnen in einem lebenswerten Umfeld sicherzustellen."

Das ist jetzt knapp ein Jahr her. Seitdem hat sich die Lage aber nicht verbessert, ganz im Gegenteil. 2022 wurden nach Angaben des Gesamtverbandes der deutschen Wohnungswirtschaft etwa 250.000 Wohnungen gebaut. Im Jahr 2021 waren es noch deutlich mehr – 293.000 laut Statistischem Bundesamt. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen nimmt ab, statt zu!

Bündnis: "Bundesregierung gescheitert"

Nach einem aus Sicht des Verbändebündnisses gescheiterten Sozialwohnungsbau-Jahr 2022, in dem lediglich rund 20.000 Sozialwohnungen neu gebaut wurden, müsse der Bund jetzt schnell 38,5 Milliarden Euro aufbringen und die Länder 11,5 Milliarden. Macht 50 Milliarden, "die wir schnell brauchen", lautet die zentrale Forderung des Verbändebündnis-Soziales-Wohnen.

Nur so könne es gelingen, bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode den Neubau von 380.000 Sozialwohnungen noch zu schaffen.

Sozialer Wohnungsbau in Bayern wird teurer

146 Sozialwohnungen werden zur Zeit in Nürnberg zwischen Zweig- und Fuggerstraße gebaut. Im Juni sollen sie fertig werden. Noch stehen hier Baugerüste. Auch an den Außenanlagen und Gärten wird gearbeitet. Es entstehen Wohnungen mit Flächen von 46 bis 134 m². Viele davon sind großzügige 4- und 5-Zimmer-Wohnungen mit mindestens 105 m² Wohnfläche. Für die großen Wohnungen gibt es bereits Vormerkungen. Familien sollen hier einziehen.

Hermann Ruttmann war einmal evangelischer Pfarrer, jetzt gehört er zum Vorstand der Schultheiß Projektentwicklung AG, die auch beim sozialen Wohnungsbau aktiv ist. Er sei froh, dass hier bezahlbare Wohnungen entstehen, sagt er, aber zugleich ist er besorgt.

Baukosten deutlich gestiegen

"Wir haben das Projekt im Dezember 2020 aufgesetzt und mit den Voraussetzungen, die wir damals hatten, würden wir es heute nicht mehr schaffen." Für den Bau eines Hauses sind z. B. enorm viele Kalksandsteine notwendig. Um die herzustellen, braucht es Energie. Und da sind wir bei den steigenden Energiekosten.

"In den letzten zwölf Monaten ist der Miet-Wohnungsbau um 17, 9 Prozent teurer geworden", betont Ruttmann. Zu allem Unglück habe die Bundesregierung auch noch die zinsgünstigen Darlehen der KfW-Förderung zurückgefahren. Vier Punkte benennt er, die den Wohnungsbau jetzt so teuer machen. "Es sind die Engpässe bei den Lieferketten, die hohen Energiekosten, steigende Zinsen und das Fehlen zinsgünstiger Darlehen."

Institute warnen vor enormen Baukosten

Volkswirt Matthias Günther vom Pestel-Institut hält das wohnungsbaupolitische Ziel der Bundesregierung, pro Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen - jede Vierte davon eine Sozialwohnung – für gut kalkuliert. Allerdings müssten sich Bund und Länder beeilen. "In der Inflation, mit steigenden Zinsen, veränderten Energie- und Rohstoffmärkten, ist es höchste Zeit, dass der Staat neue Rahmenbedingungen schafft."

"Sozialer Wohnungsbau muss mehr gefördert werden"

Die Förderung für den sozialen Wohnungsbau müsse auf völlig neue Füße gestellt werden, wenn sie einen Effekt haben soll, sagt Günther. Hier räche sich, dass der Staat den Bau von Sozialwohnungen seit Jahren extrem vernachlässigt habe. Und: "Wer zu spät fördert, zahlt drauf", sagt Prof. Dietmar Walberg von der Arbeitsgemeinschaft zeitgemäßes Bauen (ARGE) in Kiel.

Der Neubau einer Mietwohnung kostet in einer Großstadt heute im Schnitt nahezu 3.980 Euro pro Quadratmeter, rechnet die ARGE vor. Hinzu kommen noch einmal umgelegte Kosten von gut 880 Euro für das Grundstück. Zusammen macht das fast 4.900 Euro für einen Quadratmeter Wohnfläche im Mietwohnungsbau. "Damit haben wir uns deutlich aus dem Bereich geschossen, der den freifinanzierten Neubau überhaupt noch möglich macht."

München: 5.000 Familien in Notunterkünften

In München leben schon jetzt etwa 5.000 Familien in Notunterkünften, fahren morgens zur Arbeit und die Kinder gehen zur Schule. Und während viele andere Familien später am Tag wieder zurück in ihr Haus oder ihre Wohnung kommen, müssen diese 5.000 Familien zurück in die Notunterkunft. Wenn jetzt nicht schnell gebaut werde, so die Befürchtung, wird es nicht bei den 5.000 Familien bleiben.