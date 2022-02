Football-Superstar Tom Brady beendet seine Karriere

In die Annalen des Sports geht Tom Brady als einer der Größten ein. Sein Vermächtnis wird noch Generationen überdauern: Nach 22 Jahren hat Superstar Brady seine einmalige Karriere beendet. Der beste Footballspieler in der Geschichte der US-Football-Profiliga NFL zieht sich ins Privatleben zurück. Das teilte der 44-Jährige am Dienstag mit. Damit trat das ein, was am 30. Januar bereits der Sender ESPN vermeldet hatte und was für große Verwirrung gesorgt hatte. Die 27:30-Playoffniederlage der Tampa Bay Buccaneers gegen die Los Angeles Rams am 24. Januar war damit der letzte Auftritt des US-Footballhelden.

Spieler-Statistik der Superlative

The "GOAT", der Größte aller Zeiten, hinterlässt eine Karrierestatistik, die so schnell wohl niemand brechen wird: Sieben Super-Bowl-Triumphe, niemand sonst kommt auf mehr als fünf, dazu unter anderem die Rekorde für die Yards durch Pässe (84.520) und Touchdowns (624), die meisten Siege in Regular-Season-Spielen (243) und in Playoff-Partien (35) sowie Yards in einem Super Bowl (505). Brady prägte seinen Sport wie kein anderer und stieg dadurch nicht nur zum Multimillionär auf, sondern auch zu einer der Sportikonen der USA.

Im Jahr 2000 wurde Brady beim Draft in der sechsten Runde als Nummer 199 gezogen, am Ende seiner famosen Laufbahn stand "TB12" zehnmal im Super-Bowl-Finale, wurde fünfmaliger Super-Bowl- und dreimaliger NFL-MVP (wertvollster Spieler). Für viele ist Brady einer der besten Sportler dieses Planeten.

Auch mit den Tampa Bay Buccaneers zur Meisterschaft

Mit den New England Patriots zählte Brady 20 Jahre lang immer zu den besten Teams der Liga. In seinem ersten Jahr nach dem Wechsel zu dem Tampa Bay Buccaneers holte er den Titel am Ende der vergangenen Saison erneut. Die Bucs waren das erste Team, das die Meisterschaft im eigenen Stadion holte - und das, nachdem sie vor Bradys Ankunft 18 Jahre lang nicht mal mehr ein Playoff-Spiel gewonnen hatten. Sein Vertrag in Florida lief noch ein Jahr.

Sportlich noch auf der Höhe

Aus sportlichen Gründen wäre ein Rücktritt nicht notwendig gewesen. Dass es der älteste Spieler der Liga noch immer drauf hat, zeigte Brady bis zum Schluss der Saison. So hatte er in der Hauptrunde die Bestwerte bei Touchdowns, erfolgreichen Pässen, Passversuchen und geworfenen Yards. Gegen die Rams ermöglichte er den Buccaneers fast noch mal ein Comeback, für die er in der Liga gefürchtet und respektiert wird.

Tom Brady: Familie mit Supermodel Gisele Bündchen

Jetzt widmet sich Brady seiner Familie mit Ex-Supermodel Gisele Bündchen und den beiden Kindern Vivian und Benjamin. Zudem hat Brady noch einen Sohn aus einer früheren Beziehung.