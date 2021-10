Folgen der Corona-Krise: Doppelt so viele Privatpleiten

Zum ersten Mal seit zehn Jahren ist die Zahl der Privatpleiten wieder gestiegen. Bereits im ersten Halbjahr 2021 meldeten fast 58.000 private Haushalte, zahlungsunfähig zu sein. Das geht aus Berechnungen des Finanzdienstleisters "Crifbürgel" hervor. Im ersten Halbjahr gab es demnach schon mehr Pleiten, als im gesamten Jahr 2020.

Folgen der Corona-Pandemie

Seit dem Mai machen sich die Folgen der Corona-Pandemie bemerkbar, sagt Crifbürgel-Geschäftsführer Frank Schlein: "Diese Insolvenzwelle wird dann verstärkt ab dem zweiten Halbjahr 2021 einsetzen und bis in das Jahr 2022 hineinreichen." Die finanziellen Reserven vieler Menschen, die in der Krise Einkommenseinbußen zum Beispiel durch Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit erlitten hätten, seien inzwischen aufgebraucht.

Auch der Anteil ehemals Selbstständiger, die Privatinsolvenz anmelden, steigt derzeit an. "Derzeit gehen unsere Prognosen von bis zu 120.000 Privatinsolvenzen im Jahr 2021 aus. Damit würden sich die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln", fügte Schlein hinzu.

Gesetzesänderung verkürzt Restschuld

Den starken Anstieg der Insolvenzen im ersten Halbjahr führt Schlein hingegen auf eine Gesetzesänderung zurück, wegen der Privatpersonen vergangenes Jahr Anträge auf eine Privatinsolvenz zurückgehalten haben. Seit 2021 können sich Privatverbraucher nach drei, statt wie bisher nach sechs Jahren von ihren Restschulden befreien.

Mehr Privatinsolventen in Norddeutschland

Durchschnittlich zählte der Finanzdienstleister 68 Privatinsolvenzen je 100.000 Einwohner - dabei waren die nördlichen Bundesländer am stärksten betroffen. An der Spitze der Statistik steht Bremen mit 135 Fällen, gefolgt von Hamburg (97) und Niedersachsen mit 94 Privatinsolventen je 100.000 Bürger. Am niedrigsten waren die Zahlen in Bayern (47), Baden Württemberg (53) und Hessen (57).