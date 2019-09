Folge aus Gerichtsurteil: AfD verliert Sitz durch Listenkürzung

Los ging alles mit groben Fehlern der AfD. Im Gesetz ist die Aufstellung von Wahllisten streng geregelt, damit Manipulationen verhindert werden. Aber in Sachsen hat die Partei diese strengen formalen Vorgaben nicht eins zu eins eingehalten. Die Landesliste wurde auf verschiedenen Versammlungen aufgestellt. Das geht grundsätzlich, aber es bringt nochmal besondere Anforderungen mit sich.

30 Plätze auf der Landesliste

Die Landeswahlleiterin wies auf Probleme hin, die AfD reagierte nicht. Daraufhin sagte der Landeswahlausschuss Anfang Juli: Alles, was auf der zweiten Versammlung passiert ist, gilt nicht. Damit wäre die AfD-Landesliste nur 18 Plätze lang gewesen, statt 61, wie geplant. Unangemessen, urteilte dann das Landesverfassungsgericht und rügte den Landeswahlausschuss. Das Gremium gab aber der AfD auch nicht völlig recht: Bis Platz 30 dürfe die AfD-Liste reichen, entschieden die Richter. Mehr gehe wegen formaler Mängel nun wirklich nicht.

AfD will weiter gegen das Urteil vorgehen

Nach dem Zweitstimmenergebnis bei der Wahl stehen der AfD nun aber 39 Sitze im Parlament zu. Bekommen wird sie fast so viele, nämlich 38. Das liegt an den Details des Wahlergebnisses. Die AfD hat nämlich 15 Direktmandate gewonnen, und unter ihren 23 Erststimmen-Siegern sind viele Bewerber, die nicht auf den ersten 30 Plätzen der Landesliste stehen. Die praktische Auswirkung des Streits ist also begrenzt.

AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban hat dennoch angekündigt, gegen die Listenkürzung weiter rechtlich vorzugehen. Er will damit eine Neuwahl erzwingen.