Fokus Pflege: Mehr Geld, mehr Personal, mehr Ansehen

Wie kann man Menschen für den Pflegeberuf begeistern? Für die Vorschläge haben Bund und Länder auch sämtliche Beteiligte aus der Praxis, Verbänden, Kirchen und Gewerkschaften eingebunden. Schon 2018 wurde diese "Konzertierte Aktion Pflege" ins Leben gerufen - heute präsentierten Arbeitsminister Heil, Familienministerin Giffey und Gesundheitsminister Spahn eine Zwischenbilanz.

1. Mehr Geld

Zum ersten Mal wird es einen Mindestlohn für Pflegefachkräfte geben: Er beträgt 15 Euro und soll ab dem 1. Juli 2021 gezahlt werden. Für Pflegehilfskräfte steigt der Mindestlohn bis zum 1. April 2022 in vier Schritten. Er beträgt dann 12,55 Euro in ganz Deutschland. Vor allem Pflegekräfte in Ostdeutschland sollen davon profitieren.

Geplant ist zudem ein Gesetz, in dem festgeschrieben ist, dass nur die Pflegeeinrichtungen für die Versorgung zugelassen werden sollen, die ihre Beschäftigten nach Tarif bezahlen. Derzeit wird ein bundesweiter Tarif-Vertrag für die Altenpflege von der Gewerkschaft verdi und den Arbeitgebern in der Pflegebranche erarbeitet. Für Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kommt damit endlich Bewegung in eine festgefahrene Debatte um Löhne in der Pflege.

Weniger Geld sollen künftig Pflegebedürftige und ihre Angehörige für einen Heimplatz zahlen müssen. Das Bundesgesundheitsministerium prüft, ob der Eigenanteil, den Pflegebedürftige und ihre Angehörigen für einen Heimplatz zahlen, pro Monat auf maximal 700 Euro begrenzt werden kann.

2. Mehr Personal

Nach Berechnungen des Bremer Pflegewissenschaftlers Heinz Rothgang wären in deutschen Pflegeheimen rund 120.000 zusätzliche Vollzeitstellen nötig. Die Bundesregierung hat 20.000 zusätzliche Stellen für Pflegehilfskräfte geschaffen, diese sollen zum 1. Januar 2021 besetzt werden. Problem: Viele Stellen bleiben frei, weil es keine Bewerberinnen oder Bewerber gibt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn weiß, dass es einen langen Atem braucht: "Der Arbeitsmarkt ist leergefegt."

Arbeitskräfte sollen deshalb auch im Ausland angeworben werden - über eine Fachkräfte-Agentur, die vor allem auf den Philippinen und in Mexiko, später zusätzlich in Brasilien rekrutiert.

3. Mehr Aus- und Weiterbildung

Eine "Ausbildungsoffensive Pflege" begleitet die neuen Pflegeausbildungen, die seit dem 1. Januar dieses Jahres laufen. Das Schulgeld für Pflegeschulen ist bundesweit abgeschafft. Außerdem hat die Große Koalition die Pflegeausbildung generalisiert.

Ein Erfolg, konstatieren die zuständigen Minister Hubertus Heil und Franziska Giffey – überall würden die Ausbildungszahlen steigen. Und auch die bayerische Staatsregierung stellt fest: "Die neue generalistische Pflegausbildung in Bayern ist erfolgreich gestartet. Mehr als 7.800 Auszubildende haben im ersten Jahr mit der neuen Pflegeausbildung begonnen. Dies bedeutet eine Steigerung der Ausbildungszahl zum Vorjahr um rund zehn Prozent."

4. Mehr Eigenverantwortung

Pflegefachkräfte sollen mehr Befugnisse bekommen. Unter anderem im Rahmen des Wundmanagements, also bei der Versorgung von Wunden, der häuslichen Krankenpflege und der Verordnung von bestimmten Hilfsmitteln.

5. Mehr Digitales

Entlastung von Bürokratie erhoffen sich die zuständigen Minister und Ministerinnen von der Digitalisierung – vor allem bei der Dokumentation. "Gute Pflege soll nicht durch Zettelwirtschaft verhindert werden", fordert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er hält auch große Stücke auf die elektronische Pflege-Akte, die er mit der elektronischen Patientenakte zusammenlegen will.

Zustimmung kommt von der Opposition

Die Opposition sieht die "Konzertierte Aktion Pflege" durchaus wohlwollend. "Es ist immer gut, wenn sich verschiedene Akteure an einen Tisch setzen und sich um Lösungen für den Pflegenotstand bemühen", sagte die Grünen-Sprecherin für Alten- und Pflegepolitik, Kordula Schulz-Asche.

Verbände hingegen sehen weiteren Handlungsbedarf: Diakonie-Sozialvorstand Maria Loheide forderte eine umfassende Reform, die auch die Finanzierung, die Personalbemessung und die häusliche Pflege mit in den Blick nehme.

Eckpunkte einer Reform der Pflegeversicherung gibt es bereits. Allerdings ist fraglich, ob eine solche Reform noch vor der Bundestagswahl kommt. Im kommenden Jahr will die "Konzertierte Aktion Pflege" über weitere Fortschritte berichten.