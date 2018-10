Förderung von Schulen: FDP und Grüne arbeiten zusammen

Eine Debatte im Bundestag Ende September: Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt ergreift das Wort. Als sie ans Rednerpult tritt, sagt sie: „Ich will ein Argument aufnehmen von Christian Lindner.“ Dass sie den Fraktionsvorsitzenden der FDP zitiert, ist schon ungewöhnlich.

Absurde Regelung bringt ungewöhnliches Duo zusammen

Noch ungewöhnlicher ist, dass FDP und Grüne dem Bundestag gemeinsam einen Antrag vorlegen. "Das ist für sich genommen schon eine Besonderheit", sagt Lindner. Was FDP und Grüne zusammenbringt, ist eine umstrittene Regelung: das Kooperationsverbot. Das untersagt dem Bund in der Regel, den Ländern und Kommunen Geld zu geben für Schulen.

Liberale und Grüne finden die Regelung so absurd, dass sie ihre lange gepflegte Abneigung nun beiseitelegen, um in der Opposition zu erreichen, was bei Jamaika nicht gelang. Das gelb-grüne Oppositionsduo will gemeinsam das Kooperationsverbot kippen.

„Bayern steht nicht im Wettbewerb mit Hamburg“

Schon im Bundestagswahlkampf vor gut einem Jahr haben die beiden Parteien mobil gemacht dafür, dass der Bund bei der Bildung mehr Verantwortung übernimmt. In den Reden von Cem Özdemir und Christian Lindner klang das damals schon ganz ähnlich.

Bayern stehe bei der Bildung nicht im Wettbewerb mit Hamburg, sondern mit Asien und Nordamerika, betonte FDP-Chef Lindner. Es habe keinen Sinn, dass der Bund Schulen nicht helfen dürfe, sagte der damalige Grünen-Chef Özdemir.

Große Koalition: Geld für Digitalpakt und Ganztagsbetreuung

Auch die Sozialdemokraten fordern, das Kooperationsverbot vollständig aufzuheben. Dafür muss allerdings das Grundgesetz geändert werden. Und die Union ist bei dem Thema skeptisch - vor allem die CSU pocht darauf, dass die Kultushoheit bei den Ländern bleibt.

Herausgekommen ist ein Kompromiss, den Bundesbildungsministerin Anja Karliczek von der CDU Anfang Mai verkündet hat: Sie freue sich, dass das Kabinett die Grundgesetzänderung beschlossen habe. Die Änderung sei für den Digitalpakt für Schulen und den Ausbau der Ganztagsbetreuung.

Große Koalition will Kooperationsverbot nur aufweichen

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, das Kooperationsverbot nur aufzuweichen. Bereits jetzt darf der Bund den Ländern Geld geben für Schulen in „finanzschwachen“ Gemeinden, beispielsweise um sie zu sanieren. Das Wort „finanzschwach“ ist hier ausschlaggebend. Das wollen Union und SPD nun streichen.

In der Folge würde das bedeuten, dass der Bund alle Kommunen dann bei einmaligen Investitionen in die Bildungsinfrastruktur unterstützen kann. Zum Beispiel wie vorgesehen mit dem Digitalpakt für Schulen und dem Ausbau der Ganztagsbetreuung.

Kein Geld für Lehrer und IT-Support

Geld für laufende Personalkosten, also für Lehrer und Sozialarbeiter, sowie für laufende Sachkosten, also für technische Unterstützung an Schulen, dürfte der Bund in der Regel aber weiterhin nicht geben. Göring-Eckardt, findet das zu kurz gedacht: „Wenn der Router in der Schule streikt, und der Router streikt sehr oft, dann können wir für den Support kein Geld geben, das ist widersinnig.“

Auch Lindner betont, der Gesetzentwurf der Bundesregierung gehe nicht weit genug. In Richtung Union und SPD sagt er: „Sie öffnen die Tür zu einer Reform des Bildungsföderalismus einen ganz kleinen Spalt breit. Grüne und Liberale, wir wollen diesen Spalt vergrößern und das Kooperationsverbot auf den Prüfstand stellen.“

FDP und Grüne machen Druck

Deshalb gibt es nun also die ungewöhnliche Zusammenarbeit zwischen Grünen und Liberalen mit ihrem gemeinsamen Antrag. Darin fordern die beiden Parteien, dass der Bund Schulen dauerhaft Geld geben darf, nicht nur für befristete Programme wie den Digitalpakt. Laut Grünen-Fraktionsspitze wurde mit der FDP vereinbart, dem Gesetzentwurf der Bundesregierung nicht zuzustimmen, sofern Union und SPD sich gar nicht bewegen.

Grundgesetzänderung nicht ohne Zweidrittelmehrheit

Dem Gesetzentwurf der Bundesregierung müssen aber noch der Bundestag und der Bundesrat jeweils mit Zweidrittelmehrheit zustimmen. Ansonsten ist es nicht möglich, das Grundgesetz zu ändern. Die große Koalition ist also auf Stimmen der Opposition angewiesen, also auch auf die von FDP und Grünen. Ein Druckmittel, denn es ist unwahrscheinlich, dass die Bundesregierung ohne die Stimmen von FDP und Grünen eine Zweidrittelmehrheit für die geplante Grundgesetzänderung zusammenbekommt.

Union und SPD wohl zu Gesprächen bereit

Rein rechnerisch würde das nur mit den Stimmen der AfD-Fraktion funktionieren, und die hat sich bereits in einem eigenen Antrag gegen eine Aufweichung des Kooperationsverbots ausgesprochen. Von der Grünen-Fraktionsspitze heißt es, Union und SPD hätten sich mittlerweile zu baldigen Gesprächen bereit erklärt. Womöglich ein Zeichen dafür, dass die Bundesregierung auf das gelb-grüne Oppositionsduo zugeht.