Förderprogramm: Keine Kürzungen beim Heizungstausch

Die Bundesregierung will den Einbau von Wärmepumpen auch kommendes Jahr finanziell unterstützen. Es soll keine Abstriche an den bestehenden Fördersummen geben. Dennoch plant die Ampel 2025 mit weniger Geld im zuständigen Fördertopf. Was heißt das?