Förderer und Feindbild: Microsoft-Gründer Bill Gates wird 65

"Ein Computer in jedem Heim"

Als geschickter Verhandler rang Bill Gates seinen übermächtigen Vertragspartnern bei IBM die Lizenz ab, sein System auch an andere PC-Hersteller zu verkaufen. Während der Rest der Welt noch Maschinengetipptes durchs Faxgerät jagte, arbeitete Gates an seiner Vision: "A computer on every desk and in every home": ein Computer auf jedem Schreibtisch und jedem Haushalt.

Ein bis heute funktionierendes Riesengeschäft - auch wenn Microsoft den Boom des World Wide Web beinahe verschlafen hätte. Denn der Konzern schreckt nicht davor zurück, die Marktmacht seines Betriebssystems offensiv gegen innovative Netz-Konkurrenten wie den Browser-Anbieter Netscape einzusetzen. Die damalige US-Justizministerin Janet Reno klagt:

"Microsoft nutzt sein Monopol auf ungesetzliche Weise, um seine Alleinherrschaft zu verteidigen und zu erweitern."

Die Reaktionen der Politik auf diesen "Browserkrieg" erinnern an das aktuelle Kartellverfahren gegen Google, die Proteste gegen die Übermacht von Amazon oder auch Facebook und Apple. Langfristig geschadet haben sie Microsoft nicht.

Vom Tüftler zum Stifter

Die zweite große Wende im Leben von Bill Gates bahnt sich 1993 an einem Strand in Sansibar an. Eigentlich wollen Bill und seine Verlobte Melinda auf einer Safari-Tour mit Freunden feiern. Doch dann kommt ihnen die afrikanische Wirklichkeit dazwischen.

"Unsere Zeit in Ostafrika war unsere erste wirkliche Begegnung mit extremer Armut. Es war sowohl augenöffnend als auch herzzerreißend."

So jedenfalls stellt es Melinda später in ihrem Blog dar. Alte Überlegungen, einen Teil ihres Vermögens für gemeinnützige Zwecke zu spenden, nehmen wenig später konkrete Gestalt an: Die Bill & Melinda Gates Foundation.