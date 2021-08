Regierung will Flutopfer vor Insolvenz schützen

Bevor Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) zur Sache kommt, erinnert sie an den Moment, als die Wassermassen kamen. Sie lenkt sie den Augenmerk auf die menschlichen Tragödien. Menschen hätten ihr Leben verloren, viele trauerten um ihre Angehörigen.

Erst dann kommt sie auf die wirtschaftlichen Schäden in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern zu sprechen. Unternehmen seien "von einem Moment auf den anderen in große wirtschaftliche Not geraten". Ganze Betriebe, Fahrzeuge oder Geräte seien zerstört worden. Der Wiederaufbau koste nun viel Kraft und viel Geld, so Lambrecht. Deswegen sollten die Unternehmen Zeit bekommen – und die Chance für einen Neuanfang.

Gesunde Unternehmen können hoffen

Unternehmen, die nach der Flutkatastrophe vor dem Ruin dastehen, können also hoffen. Die Bundesregierung will verhindern, dass die Firmen ein langwieriges Insolvenzverfahren durchmachen müssen. Sie hat dabei Unternehmen mit "tragfähigen und erfolgreichen Geschäftsmodellen" im Blick. Konkret heißt das: Nur eine Firma, der es vor der Flut wirtschaftlich gut ging, wird von der Regelung profitieren. Stand ein Unternehmen schon vorher tief in den Schulden, wird es wohl doch Insolvenz anmelden müssen.

Insolvenzverschleppung ist strafbar

Normalerweise sind Firmen verpflichtet, ihre wirtschaftliche Not in einem Insolvenzverfahren anzuzeigen und dann alle Schulden vollständig offen zu legen. Sie haben dann auch nicht mehr die Hoheit über ihr eigenes Tun, das übernimmt in der Regel ein Insolvenzverwalter. Zögern die Unternehmen ihre Zahlungsunfähigkeit hinaus oder verschweigen sie diese, machen sie sich sogar strafbar.

Gesetz soll schnell auf den Weg kommen

Christine Lambrecht stellte klar, dass die nun vom Kabinett auf den Weg gebrachte Initiative zügig wirksam werden soll. Sie werde rückwirkend vom 10. Juli bis zunächst Ende Oktober gelten, mit der Möglichkeit einer Verlängerung bis März 2022. Der Bundestag muss zustimmen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Abgeordneten dafür zu einer Sondersitzung in der Sommerpause zusammenkommen müssen.

Vorlage aus der Corona-Pandemie

Die Bundesregierung hat dieses Instrument bereits in der Corona-Krise angewandt. So wurde in der Pandemie eine Pleitewelle verhindert. Die Begründung lautete ähnlich: Die Firmen seien schließlich unverschuldet in Not geraten – wie nun bei der Flut auch. Im aktuellen Fall muss es daher laut Justizministerium einen Bezug zu den Unwettern im Juli geben.

Ministerpräsidenten beraten über weitere Fluthilfen

Bereits unmittelbar nach der Hochwasserkatastrophe hatte der Bund beschlossen, sich an den Soforthilfen der Länder zu beteiligen. Außerdem beraten Bund und Länder über einen milliardenschweren Wiederaufbaufonds. In der kommenden Woche findet eine Ministerpräsidentenkonferenz statt, bei der auch dieses Thema auf die Tagesordnung kommt.