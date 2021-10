19.10.2021, 21:46 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Flugzeugabsturz in Texas: Alle Insassen überleben

Großes Glück hatten 21 Menschen an Bord eines Flugzeugs, das im US-Bundesstaat Texas kurz nach dem Start abstürzte: Sie alle konnten sich in Sicherheit bringen, bevor das Flugzeug in Flammen aufging. Lediglich eine Person wurde leicht verletzt.