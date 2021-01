Flugzeugabsturz in Indonesien: Leichenteile und Trümmer entdeckt

Noch ist der Absturz nicht offiziell bestätigt. Aber die Hoffnungen auf ein Wunder schwinden. Bei der Suche nach dem seit Samstag in Indonesien verschollenen Passagierflugzeug mit 62 Menschen an Bord sind im Meer Leichenteile, Kleidungsstücke, Metall, Kabel und Kerosin entdeckt worden.

Signale aus der Maschine geortet

Der Leiter der medizinischen Abteilung der Polizei in Jakarta sagte, er habe Säcke erhalten, die Gegenstände enthielten, die vermutlich aus dem Flugzeug stammten, sowie menschliche Überreste. "Einer enthielt Leichenteile", sagte Umar Shahab. Zudem entdeckten Taucher am Sonntag weitere Trümmer, unter anderem mit Teilen der Registriernummer, wie der Chef der Streitkräfte, Luftmarschall Hadi Tjahjanto, sagte.

Indonesische Helfer haben nach eigenen Angaben außerdem ein Signal aus der verschollenen Passagiermaschine aufgespürt. Ein Armeeschiff habe das Signal vor der Küste Jakartas geortet, teilte das indonesische Verkehrsministerium am Sonntag mit. Unklar war zunächst, ob das Signal von der Blackbox des Flugzeugs stammte.

Fischer berichten von Explosion

Fischer in der Nähe der mutmaßlichen Unglücksstelle berichteten, sie hätten eine Explosion gehört. Es habe heftig geregnet, die Sicht sei sehr schlecht gewesen.

Das Passagierflugzeug der lokalen Gesellschaft Sriwijaya Air war am Samstag kurz nach dem Start in Jakarta vom Radar verschwunden. An der Suche nach dem Flugzeug sind neben der Polizei auch zehn Kriegsschiffe, Helikopter und zahlreiche Rettungstaucher beteiligt.

Sieben Kinder und drei Babys an Bord

Die Boeing 737-500 war auf dem Weg nach Pontianak auf der Insel Borneo, als um 14.40 Ortszeit (08.40 MEZ) der Kontakt abriss. In der Maschine waren offiziellen Angaben zufolge 50 Passagiere, unter ihnen sieben Kinder und drei Babys, zudem zwölf Crew-Mitglieder.

Die Flugzeit nach Pontianak in der Provinz Kalimantan Barat beträgt nur gut eine Stunde. Wie Daten des schwedischen Internetdienstes Flightradar24 zeigen, verlor die Maschine aber schon vier Minuten nach dem Abheben innerhalb von einer Minute mehr als 3.300 Meter Höhe. Die Spur verlor sich danach im Meer nördlich der Hauptinsel Java.