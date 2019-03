Flugzeugabsturz in Äthiopien: Fünf Deutsche auf Passagierliste

Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Äthiopien hat die Fluggesellschaft inzwischen eine Liste mit den Nationalitäten der registrierten Passagiere veröffentlicht. Demnach sind auch fünf Deutsche an Bord gemeldet gewesen, wie Ethiopian Airlines auf Twitter mitteilte.

Das Auswärtige Amt in Berlin hat die Informationen bislang nicht bestätigt. Die Behörde erklärte, man stehe in Kontakt mit den äthiopischen Behörden, um zu klären, ob auch Deutsche an Bord waren.