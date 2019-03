Flugzeugabsturz in Äthiopien: Wie sicher ist die Boeing 737 Max?

Ethiopian Airlines und die chinesische Luftfahrtbehörde haben Konsequenzen aus dem Flugzeugabsturz in Äthiopien mit 157 Opfern gezogen. Beide wollen ihre Maschinen vom Typ Boeing 737 Max 8 vorerst nicht mehr einsetzen.

In Peking hieß es, die Anordnung gelte vorerst für neun Stunden. In der Zwischenzeit wolle man Boeing und die US-Behörden kontaktieren. Die Behörde verwies auf den Absturz eines Flugzeug vom gleichen Typ im Oktober in Indonesien.

Es gebe "Ähnlichkeiten" zwischen beiden Katastrophen: Es habe sich jeweils um eine neu ausgelieferte Boeing 737 MAX 8 gehandelt, außerdem seien beide Maschinen in der Startphase verunglückt.

Ethiopian Airlines teilte mit, auch wenn man die Unglücksursache nicht genau kenne, habe man sich entschlossen, diese Maschinen als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme am Boden zu belassen.

189 Tote bei Boeing-Absturz in Indonesien

Bei dem Absturz in Indonesien waren alle 189 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Die Lion-Air-Maschine hätte laut einem vorläufigen Untersuchungsbericht der indonesischen Behörden wegen gravierender technischer Mängel nicht starten dürfen. Die Maschine hatte demnach Probleme mit den Geschwindigkeitsmessern und den AOA-Sensoren, die Daten zum Auftrieb eines Flugzeugs liefern. Der endgültige Untersuchungsbericht steht noch aus.

Noch keine Erkenntnisse zur Unglücksursache in Äthiopien

Boeing gab unmittelbar keine Stellungnahme zu der möglichen Ursache ab. Das Unternehmen twitterte, man sei "zutiefst traurig, vom Tod der Passagiere und der Besatzung zu erfahren". Ein Technikersei unterwegs zur Absturzstelle, um den äthiopischen und amerikanischen Ermittlern zu helfen. Zuvor hatte bereits die US-Verkehrssicherheitsbehörde vier Spezialisten nach Äthiopien entsandt.

Mindestens 19 UN-Mitarbeiter kommen bei Absturz ums Leben

Unter den 157 Opfern waren nach Angaben von Ethiopian Airlines fünf Deutsche, was vom Auswärtigen Amt bislang aber noch nicht offiziell bestätigt wurde. Der Leiter der Internationalen Organisation für Migration, António Vitorino, erklärte, an Bord der Maschine hätten sich mindestens 19 Mitarbeiter der Vereinten Nationen befunden.

Pilot meldete noch Probleme

Die Ethiopian-Airlines-Maschine war am Sonntagmorgen kurz nach dem Start von Addis Abeba Richtung Nairobi abgestürzt. Der Pilot hatte nach Angaben der Fluggesellschaft Probleme gemeldet und um die Erlaubnis gebeten, kehrt zu machen. Kurze Zeit später zerschellte die Maschine.

Die Boeing 737 ist das meistverkaufte Flugzeug der Geschichte. Die Max ist die neueste Version, mit treibstoffeffizienteren Motoren.

Boeing hat etwa 350 derartige Maschinen verkauft und Bestellungen von über 5000 laufen.