Flugzeug stürzt in Victoriasee: Tote und Verletzte

Ein Flugzeug der tansanischen Fluggesellschaft Precision Airline ist am Sonntagmorgen in den Victoriasee gestürzt. Bei dem Absturz kamen mindestens drei Menschen ums Leben, wie Albert Chalamila, leitender Regierungsbeamter in der Region Kagera, bestätigte.

Nach Angaben der tansanischen Luftfahrtbehörde TCAA befand sich die Maschine zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem Landeanflug auf die am Victoriasee gelegene Stadt Bukoba.

Regen und Nebel haben Landeanflug erschwert

Schwere Regenfälle und dichter Nebel hätten die Landung des Flugzeugs beeinträchtigt, so Rettungskräfte vor Ort. Eine genaue Untersuchung über den Grund des Absturzes steht jedoch noch aus. Mindestens 26 der 43 Menschen an Bord wurden bei dem Absturz verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Rettungsaktion dauerte auch am Sonntagnachmittag an.

Der Victoriasee ist das drittgrößte Binnengewässer der Welt nach dem Kaspischen Meer sowie dem Oberen See in Nordamerika. Der Victoriasee liegt im drei Ländereck von Kenia, Uganda und Tansania. Die Fläche des Sees entspricht ungefähr der Bayerns.

Precision Airline auf touristische Flüge spezialisiert

Precision Airline ist auf touristische Flüge innerhalb Tansanias spezialisiert. Die Fluggesellschaft fliegt unter anderem den Kilimandscharo und die Serengeti an - beliebte Ziele von internationalen Touristen.