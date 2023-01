Flugzeug mit 72 Menschen an Bord in Nepal abgestürzt

In Nepal ist es offenbar erneut zu einer Flugzeugkatatstrophe gekommen: In der Region Pokhara im Westen des Landes soll am Morgen eine Passagiermaschine mit 72 Insassen abgestürzt sein. Erst Ende Mai war dort ein Flieger aufgrund sehr schlechter Sicht verunglückt. 22 Personen kamen dabei ums Leben, unter ihnen auch zwei Deutsche.

68 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder an Bord

Der aktuelle Absturz soll sich in der Nähe des Internationalen Flughafens der Stadt Pokhara kurz vor der Landung ereignet haben. An Bord der Maschine vom Typ ATR 72 der Yeti Airlines befanden sich 68 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder, wie die Zeitung "Kathmandu Post" berichtete. Das Blatt berief sich dabei auf einen Sprecher der Fluggesellschaft. Ein Rettungseinsatz sei angelaufen, hieß es.

"Wir wissen im Moment nicht, ob es Überlebende gibt", sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Yeti Airlines am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Ein Armee-Sprecher teilte mit, mindestens 16 Menschen seien gestorben. Der staatliche Fernsehsender berichtete, einige Leichen seien geborgen worden. Nähere Details, etwa zu möglichen Opfern oder der Absturzursache, waren zunächst nicht bekannt.

Großeinsatz von Rettungskräften

Fotos und Videos auf Twitter zeigten dicken, schwarzen Rauch, der von der Absturzstelle aufstieg. Zahlreiche Menschen versammelten sich um die Wrackteile. Das Flugzeug schlug zwischen dem alten und dem neuen Flughafen von Pokhara in Zentralnepal auf. Das Wrack stand in Flammen. Es werde versucht, das Feuer zu löschen und die Passagiere zu retten, sagte ein örtlicher Beamter.

Rund 300 Polizisten und zusätzlich Armeeangehörige seien für Rettungsarbeiten vor Ort. Ministerpräsident Pushpa Kamal Dahal erklärte, das Flugzeug sei auf dem Weg von der Hauptstadt Kathmandu nach Pokhara im Landesinneren gewesen. Er rief Sicherheitskräfte und die Öffentlichkeit auf, den Rettungseinsatz zu unterstützen.

Immer wieder Flugzeugunglücke in dem Gebiet

Pokhara liegt etwa 200 Kilometer nordwestlich von Kathmandu und ist Ausgangspunkt für zahlreiche Trekkingtouren im Himalaya, darunter die Annapurna-Runde. Das Annapurna-Massiv ist eine beliebte Wanderregion in dem Land. In der bergigen Region gab es schon mehrere Flugzeugabstürze. Im vergangenen Jahr starben bei einem Absturz auf der Flugroute Pokhara-Jomsom 22 Menschen, darunter zwei Hessen.

2018 waren beim Absturz einer Maschine der bangladeschischen Fluggesellschaft US-Bangla in der Nähe des internationalen Flughafens der Hauptstadt Kathmandu 51 Menschen ums Leben gekommen. Das folgenschwerste Flugzeugunglück in Nepal hatte sich 1992 ereignet. Damals starben 167 Menschen an Bord einer Maschine von Pakistan International Airlines, als diese im Anflug auf den Flughafen Kathmandu abstürzte.

Niedrige Sicherheitsstandards und schlechtes Wetter bereiten oft Probleme

Die Sicherheitsstandards in Nepals Luftverkehr sind angesichts unzureichender Ausbildung des Personals und mangelhafter Wartung der Maschinen niedrig. Die Europäische Union hat daher alle nepalesischen Fluggesellschaften aus ihrem Luftraum verbannt. Hinzu kommt, dass sich in dem Himalaya-Staat einige der abgelegensten und schwierigsten Landebahnen befinden. Das Wetter in Nepals Bergen kann schnell umschlagen und gefährliche Flugbedingungen schaffen.

Mit Informationen von AFP