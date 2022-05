Flugzeug in Nepal vermisst - Offenbar auch zwei Deutsche an Bord

In Nepal ist ein Flugzeug mit 22 Menschen an Bord verschwunden. Der Kontakt zu der Maschine vom Typ Twin Otter sei kurz nach dem Start abgebrochen, sagte ein Beamter der örtlichen Polizei. Es sei eine Suchaktion mit Helikoptern eingeleitet worden.

Offenbar auch zwei Deutsche an Bord

Das Flugzeug sei auf einem Inlandsflug vom Touristenzentrum Pokhara aus in die Gebirgsstadt Jomsom im Annapurna-Gebiet unterwegs gewesen. In den vergangene Tagen hatte es in der Gegend geregnet, der Flugverkehr lief aber normal. Nach Informationen der Webseite "Kathmandu Post" sollen sich unter den Passagieren auch zwei Deutsche befinden.