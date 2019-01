Flugzeug im Iran kracht in Wohngebiet

Im Iran ist ein tragisches Flugzeugunglück passiert. Ersten Berichten zufolge geriet eine Boeing 707 offenbar in ein Unwetter und versuchte dann möglicherweise eine Notlandung auf einem nicht-kommerziellen Flughafen in Fath in Karadsch westlich von Teheran, statt den Flughafen für Frachtflugzeuge etwa vier Kilometer entfernt anzusteuern.

Die Maschine sei bei dem misslungenen Manöver über die Landebahn hinausgeschossen und gegen ein Gebäude geprallt, sagte ein Sprecher der iranischen Luftfahrtbehörde dem Sender Irib. Nach offiziellen Angaben der Notfallhelfer waren 16 Menschen an Bord. Man wisse von einem Überlebenden.

Wie die Nachrichtenagenturen Fars und Tasnim berichteten, handelt es sich bei der Unglücksmaschine um ein mit Fleisch beladenes Militärflugzeug aus Kirgisistans Hauptstadt Bischkek.