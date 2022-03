Flugverbotszone über Ukraine: Nato bleibt beim "Nein"

Mit jedem Tag der russischen Aggression sterben in der Ukraine immer mehr Menschen, darunter viele Zivilisten. Gleichzeitig werden die Zerstörungen in den Städten und Dörfern immer umfangreicher. Verantwortlich dafür sind nicht nur die russische Artillerie, sondern auch russische Kampfbomber. Eine militärische Übermacht, der die ukrainische Armee bislang nur wenig entgegensetzen kann.

Selenskyj: "Sie schießen auf unsere Bürger, unsere Kinder"

Daher verstärkt der ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj seinen Appell an die Nato, über der Ukraine eine Flugverbotszone einzurichten: "Alle Geheimdienste der Nato sind über die Pläne des Feindes gut informiert. Sie haben auch bestätigt, dass Russland die Offensive fortsetzen will. Seit Tagen erleben wir einen erbitterten Krieg. Sie zerstören unsere Städte, schießen auf unsere Bürger, unsere Kinder, Wohnviertel, Kirchen, Schulen. Sie zerstören alles, was ein normales, ein menschliches Leben ermöglicht, und sie wollen weitermachen."

Nato fürchtet Ausweitung des Krieges durch Flugverbotszone

So verständlich die Forderung nach einer Flugverbotszone auch erscheinen möge, meint Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, deren Umsetzung werde dennoch von der westlichen Militärallianz als äußerst gefährlich betrachtet und daher auch abgelehnt. "Wir haben als Nato-Verbündete die Verantwortung, zu verhindern, dass dieser Krieg über die Ukraine hinaus eskaliert. Deshalb haben wir erklärt, dass wir in der Ukraine weder auf dem Boden noch in der Luft intervenieren werden. Die einzige Möglichkeit aber, eine Flugverbotszone einzurichten, besteht darin, Nato-Kampfflugzeuge in den ukrainischen Luftraum zu entsenden und dann diese Flugverbotszone durch den Abschuss russischer Flugzeuge durchzusetzen. Wenn wir das täten, hätten wir am Ende etwas, das in einem umfassenden Krieg in Europa münden könnte, an dem viel mehr Länder beteiligt wären und der viel mehr menschliches Leid verursachen würde."

Drohung aus Moskau

Gegen die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine spricht sich auch EU-Ratspräsident Charles Michel aus. Der Einsatz von Nato-Kampfflugzeugen über der Ukraine könnte unter den derzeitigen Umständen als direkte Einmischung der westlichen Militärallianz in den Konflikt betrachtet werden und riskiere damit, den dritten Weltkrieg auszulösen. Eine Argumentation, die auch vom russischen Präsidenten, Wladimir Putin vertreten wird. Daher seine Warnung:

"Jede Bewegung in diese Richtung würde von uns als Teilnahme des jeweiligen Landes am bewaffneten Konflikt betrachtet. Und es würde keine Rolle spielen, welcher Organisation diese Länder auch angehören sollten." Wladimir Putin, Präsident Russlands

Enttäuschung und Kritik in Kiew

Eine Drohung, die von Putin seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine mehrfach wiederholt wurde, daher auch von Nato und EU dementsprechend ernstgenommen wird. Eine Haltung, die der ukrainische Präsident allerdings nicht gelten lassen will. Wolodymyr Selenskyj bezweifelt seinen Worten nach die Darstellung der Nato, wonach eine Sperrung des Luftraums über der Ukraine eine direkte Konfrontation mit Russland provozieren würde.

Mit seiner Weigerung, eine Flugverbotszone über der Ukraine einzurichten, so der ukrainische Präsident, habe das Bündnis grünes Licht für die weitere Bombardierung ukrainischer Städte und Dörfer gegeben.

"Alle Menschen, die von nun an sterben, werden auch wegen euch sterben, wegen eurer Schwäche, wegen eurer mangelnden Einigkeit." Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Flugverbotszonen wurde bislang selten verhängt

Seit dem Ende des Kalten Krieges wurden weltweit insgesamt nur drei Flugverbotszonen eingerichtet. 1991 über dem Nordirak, 1992 über Bosnien-Herzegowina und 2011 über Libyen. Der Entscheidung, den Luftraum über diesen Konfliktgebieten zu sperren, waren stets Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates mit entsprechenden UNO-Resolutionen vorausgegangen. Alle drei der sogenannten "No fly zones" wurden jeweils von den USA sowie diversen Nato-Verbündeten durchgesetzt. Die Gegner indes waren dem westlichen Militärbündnis im Unterschied zu Russland stets weit unterlegen und verfügten zudem über keine Atomwaffen.