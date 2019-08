Flugreisen von Bundestagsabgeordneten haben 2018 zugenommen

Im vergangenen Jahr legten die Bundestagsabgeordneten zusammen eine Flugstrecke von rund 14,6 Millionen Kilometern zurück. Wie aus einem Bericht der Funke Mediengruppe unter Berufung auf die Bundestagsverwaltung hervorgeht, waren das noch einmal etwa 2,7 Millionen Kilometer mehr als im Jahr zuvor.

Im Durchschnitt flog jeder der 709 Parlamentarier fast 21.000 Kilometer, also in etwa die Strecke von Frankfurt nach Singapur und zurück. So viel wie in den Jahren 2015 und 2016 reisten die Abgeordneten allerdings nicht mehr, da waren es jeweils rund 18 Millionen Kilometer.

Reisen in den Wahlkreis oder zu Informationszwecken

Meistens nutzen die Politiker das Flugzeug, um sich vor Ort über Entwicklungen in ihrem Fachbereich zu informieren, etwa wenn die Mitglieder des Verteidigungsausschusses die Bundeswehrsoldaten im Kosovo besuchen. Insgesamt wurden der Verwaltung zufolge in der laufenden Wahlperiode 88 solcher Delegationsreisen von Ausschüssen und Unterausschüssen genehmigt.

Auch Reisen in den jeweiligen Wahlkreis der Abgeordneten schlagen deutlich zu Buche. Daneben gibt es auch Einzelreisen, die Parlamentarier auf eigene Faust buchen und über die Verwaltung abrechnen. Bei diesen liegen nach Angaben der Bild-Zeitung die Politiker der Grünen vorne. Demnach flogen die 67 Abgeordneten der Partei 126 Mal in Eigenregie, im Durchschnitt jeder also 1,9 Mal, im Vergleich zu 1,2 Flügen pro Kopf in den anderen Fraktionen. Die Grünen erklärten, die Fraktion kompensiere das mit Klimaschutz-Ausgleichszahlungen.

Pendeln zwischen Bonn und Berlin steht in der Kritik

Für Diskussionen sorgte zuletzt auch die hohe Zahl der Flüge von Ministeriums- und Behördenmitarbeitern zwischen Berlin und Bonn - Kurzstrecken dieser Art gelten als besonders klimaschädlich. Deshalb waren Forderungen laut geworden, die Bahnverbindungen auszubauen oder alle Ministerien in Berlin zusammenzulegen.