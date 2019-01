vor 13 Minuten

Flughafenstreiks in Berlin: Bereits acht Verbindungen gestrichen

Die Lufthansa muss wegen des Warnstreiks des Sicherheitspersonals an den Berliner Flughäfen am Montagmorgen acht Verbindungen streichen. Betroffen seien je vier Flüge zwischen Berlin-Tegel und Frankfurt sowie Berlin-Tegel und München, so die Airline.