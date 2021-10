Flughafen von La Palma wegen Ascheregen geschlossen

Wegen der Vulkanasche war der Flughafen von La Palma schon im vergangenen Monat vorübergehend geschlossen worden. Die Betreibergesellschaft Aena teilte mit, die neuerliche Schließung sei nötig, Sicherheit habe absolute Priorität.

Die Fluggesellschaften Binter und Canaryfly hatten bereits angekündigt, dass sie die Insel ab Donnerstag vorerst nicht anfliegen würden. Damit bleibt Reisenden nur der Seeweg. Die Fähren brauchen etwa vier Stunden bis zur nächst größeren Nachbarinsel Teneriffa, wo der Flugverkehr bisher normal läuft.

Einwohner leiden unter dem Ausbruch

Die Behörden riefen Menschen in der Nähe des Vulkans Cumbre Vieja auf, wegen des Ascheregens möglichst zuhause zu bleiben und im Freien eine FFP2-Maske und eine Schutzbrille zu tragen. Bei der Asche handelt es sich um kleine Splitter erkalteten Magmas, die der Vulkan in die Luft geschleudert hat und die auf der Haut wie feine Nadelstiche zu spüren sind, wie die Zeitung "La Vanguardia" berichtete.

Der Vulkan bleibt unberechenbar

Wissenschaftler erklärten, der weitere Verlauf des Ausbruchs bleibe unberechenbar, die derzeitige Lage könne noch für Monate fortbestehen. In den vergangenen Tagen habe sich zwar eine Beruhigung abgezeichnet, doch werfe der Vulkan weiterhin Lava aus, 16 Erdbeben mit Stärken bis 3,5 hätten das Gebiet in den vergangenen 24 Stunden erschüttert, teilte das Nationale Geografische Institut mit.

Immerhin fließe das flüssige Gestein aus dem Krater nun in einer sogenannten Lava-Röhre unterhalb bereits erhärteter Lava direkt ins Meer, hieß es von den Behörden. Das verringere die Gefahr einer weiteren Ausbreitung und damit weiterer Zerstörungen.

Erste Eruption seit 50 Jahren

Der Vulkan Cumbre Vieja im Süden der Insel, die bei Touristen bisher weniger bekannt ist als andere Kanareninseln wie Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria oder Lanzarote, war am 19. September erstmals seit 50 Jahren wieder ausgebrochen.

Die Lava hat seit Beginn des Ausbruchs nach amtlichen Angaben mehr als 600 Gebäude zerstört. Rund 6.000 Menschen wurden inzwischen in Sicherheit gebracht. In der Landwirtschaft und an der Infrastruktur gibt es große Schäden.