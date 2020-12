Flughafen München: Einreisende aus Südafrika nicht getestet

Um 6:55 Uhr landete der Flug LH 575 aus Kapstadt am Münchner Flughafen. An Bord: 31 Passagiere, die ohne das Vorlegen eines negativen Testergebnisses das Flugzeug besteigen konnten. Laut einem Sprecher der Lufthansa sei mit den Reisenden so verfahren worden, wie es von den deutschen Behörden vorgesehen ist: Die Reisenden aus einem Risikogebiet müssen nach Ankunft in eine zehntägige Quarantäne. Alle Passagiere aus Südafrika wurden vor Reiseantritt digital erfasst, bei der Ankunft in München jedoch nicht getestet.

Großbritannien-Rückkehrer übernachten im Flughafen

Das war bei Reiserückkehrern aus Großbritannien jedoch der Fall: Rund 50 Passagiere, die gestern Abend aus London ankamen, mussten im Flughafen auf das Ergebnis ihres Corona-Tests warten. Die Nacht verbrachten viele von ihnen auf extra bereitgestellten Feldbetten, wie ein Sprecher der Bundespolizei heute bestätigte. Ein hohes Ansteckungsrisiko gebe es laut Lufthansa im Flugzeug nicht: Es herrsche Maskenpflicht und die Luft werde regelmäßig gefiltert – das hätten Studien auch bestätigt.

Söder: Maßnahmen auch für Reisende aus Südafrika

Bei seinem Besuch im geplanten Münchner Impfzentrum begrüßte Ministerpräsident Markus Söder das Einreiseverbot für Großbritannien und forderte: "Wir sollten jetzt auch bei Südafrika ähnliches überlegen, weil es auch dort ähnliche Nachrichten zur Mutation des Virus gibt. Bis wir wissen, welche wirkliche Gefahr daraus hervorgeht - im Moment sind es ja nur Meldungen – ist es glaube ich notwendig zu sagen: im Moment 'safety first'."

Südafrikanisches Generalkonsulat: Mehr Nachfragen

Das Südafrikanische Generalkonsulat bestätigte gegenüber dem BR, dass es vermehrt Anfragen erhalte, ob man noch nach Südafrika reisen könne. "Viele Leute wollen trotz der neuen Virus-Variante fliegen, sowohl Touristen als auch Heimaturlauber", so eine Konsulatsangestellte.

Einreiseverbot für Südafrika schon morgen?

Nach Information des ARD-Hauptstadtstudios soll noch heute ein Einreiseverbot für Fluggäste aus Südafrika ausgesprochen werden, das morgen in Kraft tritt. Zuvor hatten bereits mehrere Länder Flüge aus Großbritannien und Südafrika gestoppt.