Flughafen Frankfurt: Tausende verpassen Flüge wegen Kontrollen

Mehrere Tausend Lufthansa-Passagiere haben nach Darstellung der Fluggesellschaft am Wochenende ihre Flüge wegen langer Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen in Frankfurt am Main verpasst.

"Obwohl sie frühzeitig zum Frankfurter Flughafen angereist waren, erreichten 3.000 Passagiere ihre Flüge nicht mehr rechtzeitig", erklärte die Lufthansa. An den Sicherheitskontrollen im Terminal 1 hätten Fluggäste zum Teil bis zu 90 Minuten anstehen müssen. Weil Passagiere nicht rechtzeitig zum Flieger kamen und ihr Gepäck daher wieder ausgeladen werden musste, hoben laut der Fluggesellschaft 88 ihrer Maschinen zu spät ab. Die so entstandenen Verspätungen hätten sich auf 16 Stunden summiert.

"Offenkundig überlastet"

"Am vierten Adventswochenende sind erneut große Qualitätsprobleme am Frankfurter Flughafen deutlich geworden", kritisierte Lufthansa-Manager Detlef Kayser. Das System der Sicherheitskontrollen sei zu Spitzenzeiten "offenkundig überlastet". Das Problem müsse im kommenden Jahr "dringend" gelöst werden.

Der Frankfurter Flughafen ist der Airport mit dem höchsten Passagieraufkommen in Deutschland. Auf der Internetseite wurden Fluggäste aufgerufen, mindestens drei Stunden vor Abflug am Terminal einzutreffen, da es "ein sehr verkehrsreicher Tag" sei. Auch solle Handgepäck möglichst aufgegeben werden, um die Wartezeit an den Kontrollstellen zu verkürzen.