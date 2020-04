Flughäfen in Not - so wenig Passagiere wie nie

An deutschen Flughäfen geht fast nichts mehr. Die Corona-Krise hat die Passagierzahlen im März einbrechen lassen. Auch die Nachfrage bei Frachtflügen geht stark zurück. In der letzten Märzwoche zählte der Flughafenverband ADV laut seiner Onlinestatistik nur 205.898 Fluggäste in Deutschland. Das entspricht einem Einbruch gegenüber dem Vorjahr von fast 95 Prozent. 2019 waren es in der Vergleichswoche über vier Millionen Passagiere.

Flughafenverband rechnet mit historisch schlechtem April

Bei den Frachtflügen verzeichnet der Verband für dieselbe Woche einen Einbruch von mehr als 20 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. Wie der der Flughafenverband kürzlich mitteilte, wird damit gerechnet, dass es im Monat April zum größten Einbruch der Passagierzahlen seit Beginn der zivilen Luftfahrt kommt.

Airports im "Minimumbetrieb" fordern vom Staat Liquiditätssicherung

Trotzdem arbeiten die Airports weiter, "im Minimumbetrieb", da dies Teil ihres öffentlichen Auftrags sei, so der ADV in einer Erklärung auf seiner Homepage. Die Flughäfen würden "für Notfälle und für die Versorgung der Bürger" benötigt. "Im Gegenzug benötigen die Flughäfen Unterstützung - bei der Liquiditätssicherung, bei der Übernahme von Kosten", fordert ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel in der Erklärung. Die Sparmaßnahmen der Flughäfen reichten nicht. Das Corona-Nothilfepaket der Bun­des­re­gie­rung, lasse die Flughäfen außen vor, klagt Beisel.