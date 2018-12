Flughäfen: Entwarnung nach Terrorverdacht

Vier Verdächtige aus Nordrhein-Westfalen waren ins Visier der Polizei geraten, weil sie offenbar die Flughäfen Paris und Stuttgart ausgespäht hatten. Auch in Bayern waren die Sicherheitskräfte alarmiert. Am Nachmittag kam dann die Entwarnung: Sowohl die Staatsanwaltschaft Stuttgart als auch die Bundespolizeidirektion und die Polizei Reutlingen teilten mit, dass mehrere Wohnungsdurchsuchungen keine Anhaltspunkte für die Vorbereitung eines islamistisch-terroristischen Anschlags zu Tage gefördert hätten.

Ausgespähte Flughäfen

Aufatmen bei vielen Reisenden. Denn bis zum Nachmittag herrschte auch an den bayerischen Flughäfen erhöhte Aufmerksamkeit. Am Vormittag sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer noch, dass es schon Grund zur Sorge gebe, wenn Flughäfen offensichtlich ausgespäht würden. Das fordere die Sicherheitsbehörden heraus. Unter den Verdächtigen befand sich auch ein der Polizei bekannter Salafist und dessen Sohn.

Mit einem Anschlag müsse jederzeit gerechnet werden, so Seehofer. Darum sind am Münchner Flughafen derzeit mehr Sicherheitskräfte im Einsatz als sonst. Die Bundespolizei ist sensibilisiert, wie es deren Sprecher ausdrückt. Verzögerungen im Flugverkehr gibt es derzeit keine. Manche Fluggäste sind wegen der Nachrichten aber besorgt:

Besondere Überwachung von Flughäfen Memmingen und Nürnberg

In Memmingen und Nürnberg hat die Bayerische Polizei ein besonderes Auge auf die Ein- und Ausgänge der Flughäfen. Hinweise oder Bedrohungen gebe es keine, sagt ein Sprecher der Polizei in Nürnberg gegenüber dem BR. Man stehe mit den Bundesbehörden in engem Kontakt, das sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Man sei an den bayerischen Flughäfen auf der Hut, auch wenn die Ausspähungen in Baden-Württemberg und in Frankreich geschehen seien:

"Wir haben jetzt ohnehin über die Weihnachtsfeiertage natürlich einen gesteigerten Reiseverkehr, und das bedeutet automatisch, dass wir auch die Polizeipräsenz entsprechend verstärkt haben." Joachim Herrmann, Bayerischer Innenminister

Der Sprecher des Nürnberger Flughafens Christian Albrecht warnt indessen vor Panikmache. Die Polizei sei wachsam unterwegs, aber es gebe keine Beeinträchtigungen für Passagiere. Sie müssten nicht früher zum Flughafen fahren als sonst und seien auch sicher.